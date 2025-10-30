LG디스플레이, 3Q 영업익 4310억원…4년만에 年흑자전환 가시화

3분기 매출 6조9570억원

OLED 매출 비중 65%로 역대 최대

전 제품군 출하 확대에 수익성 회복

LG디스플레이가 2025년 3분기 큰 폭의 실적 개선을 달성하며 4년 만에 연간 흑자 전환을 눈앞에 두게 됐다.

LG디스플레이는 30일 연결기준으로 3분기 매출 6조9570억원, 영업이익 4310억원을 기록했다고 밝혔다. 전분기 대비 매출은 25% 늘었고 영업이익은 5000억원 이상 개선됐다. 지난해 같은 기간에는 806억원의 영업손실을 냈었다.

3분기까지 누적 매출은 18조6092억원, 누적 영업이익은 3485억원으로 집계됐다. LCD TV 사업 종료로 매출은 전년 대비 1% 줄었으나, 영업이익은 1조원 가까이 늘어나며 OLED 중심의 체질 개선이 본격화됐다는 평가다.

전체 매출 가운데 OLED 제품 비중은 65%로 역대 최고치를 기록했다. 성수기 진입과 함께 중소형 OLED 신제품 출시에 따른 출하 증가가 매출을 끌어올렸다. 제품별 매출 비중은 TV용 패널 16%, IT용 패널(모니터·노트북·태블릿 등) 37%, 모바일용 및 기타 패널 39%, 차량용 패널 8%다.

EBITDA(상각 전 영업이익)는 1조4239억원으로 전분기보다 35%, 전년 동기보다 23% 증가했고, EBITDA 이익률은 20.5%를 기록했다. 회사는 OLED 기술 경쟁력과 원가 혁신을 바탕으로 수익성 중심의 경영 기조를 이어간다는 계획이다.

사업 부문별로는 중소형 OLED에서 안정적 공급 역량과 기술 리더십을 기반으로 프리미엄 제품군 확대에 주력하고, 대형 OLED는 게이밍 모니터 등 하이엔드 라인업 강화로 시장 내 입지를 넓힌다는 전략이다. 차량용 디스플레이는 탠덤 P-OLED, ATO(고급 박막 OLED) 등 차별화된 제품 포트폴리오를 통해 성장세를 유지할 방침이다.

김성현 LG디스플레이 최고재무책임자(CFO)는 "지난해 대비 수익성이 크게 개선돼 연간 턴어라운드가 가시화됐다"며 "강화된 사업 체질과 운영 역량을 기반으로 수익구조를 한층 강화하고 지속적으로 사업 성과를 확대하겠다"고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



