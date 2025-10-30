본문 바로가기
Dim영역
국제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[속보]트럼프 "내년 4월에 중국 방문…그후 시진핑 美 방문"

이승형기자

입력2025.10.30 13:59

수정2025.10.30 14:09

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]트럼프 "내년 4월에 중국 방문…그후 시진핑 美 방문"
AD
원본보기 아이콘

30일(현지시간) 미 CNN은 도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 4월에 중국을 방문할 예정이며 시진핑 중국 국가주석은 그 이후 미국을 방문할 것이라고 말했다고 전했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"…이번 美 승인의 의미는 "영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝

트럼프, 李에 "힘들면 아무 때나 연락"…백악관 초청도

"'치맥' 콜?"…젠슨황 제안에 이재용·정의선 모인다

'年 200억달러 한도' 현금투자 못 박은 韓

새로운 이슈 보기