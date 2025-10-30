[속보]트럼프 "내년 4월에 중국 방문…그후 시진핑 美 방문"

30일(현지시간) 미 CNN은 도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 4월에 중국을 방문할 예정이며 시진핑 중국 국가주석은 그 이후 미국을 방문할 것이라고 말했다고 전했다.





