[대만칩통신]TSMC 타이중 신공장 2나노→1.4나노 확정…첨단 공정 구축 박차

다음달 공사 착공, 2028년 양산 목표

美 압박 영향 1.4나노 건설 가속화

인텔, 삼성 가세 1.4나노 '3파전' 전망

대만 타이중에 신설되는 TSMC 공장이 기존에 계획했던 2㎚ 공정을 1.4㎚ 공정으로 변경한다. 인공지능(AI) 반도체 수요가 증대되면서 모바일·고성능컴퓨팅(HPC) 중심의 공정에서 AI 반도체 생산을 위한 첨단 공정으로 본격 전환하려는 것으로 풀이된다.

3일 대만 이코노믹데일리뉴스 등 현지 언론은 TSMC가 대만 타이중에 위치한 중부대만과학단지 내 신규 공장에 대해 당초 계획했던 2㎚ 공정을 1.4㎚ 공정으로 변경하기로 확정했다고 밝혔다. 중부대만과학단지 관리국은 TSMC가 지난달 17일 착공 신고서를 제출했으며, 29일 관리국에 대한 임대 부지 관련 보고에서 이 같은 변경 사항을 확인했다고 밝혔다. 첫 번째 기초 지반 강화 공사는 다음 달 5일 착수되며, 2028년 하반기 양산을 목표로 한다.

대만 북부 신주과학단지에 위치한 TSMC 연구개발센터. TSMC. AD 원본보기 아이콘

관리국에 따르면 TSMC는 이미 팹(웨이퍼 생산 공장)을 포함한 1기 3개 건축 허가를 공식 발급받았으며 공장 부지 내 수방 시설 등 공공 공사가 완료돼 TSMC 측에 인계됐다. TSMC는 이미 착공 전 기원 행사를 마쳤으며, 다음 달 5일 기초 공사 인력이 현장에 투입될 예정이다.

당초 기술 포럼에서 TSMC는 1.4㎚ 공정의 주요 생산 거점으로 중부과학단지 내 옛 야구장 부지에 건설되는 'F25 공장'을 지목했다. 이 부지에 4개 동의 공장을 설립할 계획이며, 첫 번째 공장은 2027년 말 시범 생산을 완료하고 2028년 하반기 양산에 돌입할 예정이다. 신규 공장의 초기 예상 매출액은 5000억대만달러(약 25조원)를 초과할 것으로 추정된다.

업계 관계자들에 따르면 1.4㎚ 공정의 양산 압박이 매우 높은 상황이다. 이는 미국이 지정학적 위험 분산 차원에서 2㎚ 공정에 대한 조기 수요를 강력히 요청하고 있기 때문이다. 특히 대만 경제부 투자심의위원회의 해외 반도체 투자 관련 'N-1 규정'에 따라, 대만 내에서 가장 선진적인 공정이 양산된 후에야 미국 공장이 다음 세대 공정을 시작할 수 있다.

이 때문에 미국은 TSMC 측에 미국 공장의 2㎚ 및 1.6㎚ 공정 양산 시점을 2027년으로 앞당길 것을 요구하고 있는 것으로 알려졌다. 이는 결과적으로 TSMC가 가오슝 공장의 1.6㎚ 공정과 중부대만과학단지 공장의 1.4㎚ 공정 건설 일정을 더욱 가속화하도록 압박하는 요인이 되고 있다.

인텔이 미국 정부와 기업들의 지원을 받아 1.4㎚ 공정을 상용화할 가능성이 유력해진 가운데 TSMC와 삼성전자가 가세하며 '3파전'이 형성될 것으로 보인다. TSMC가 1.4㎚ 반도체 생산을 위해 도입하는 EUV(극자외선) 반도체 장비는 2027년까지 30대 이상에 이를 것으로 예상되고 있다. 대만 경제지인 공상시보는 "타이중 공장에서 초반부터 공격적 생산 확대를 예고한 셈"이라며 1.4㎚ 반도체 시장 수요가 이미 강력한 수준으로 파악된다고 전했다. 이와 함께 대만 가오슝 공장에도 1.4㎚ 공정 양산 채비를 갖추고 있다.

인텔도 이와 유사한 1.4㎚ 미세공정 기술을 고객사들에 선보일 계획을 가지고 있다. 미국 정부의 적극적인 지원에 따라 TSMC와 인텔은 수년 뒤부터 1.4㎚ 공정으로 고객사 수주 경쟁을 본격화할 것으로 예상되고 있다. 삼성전자도 2029년부터 1.4㎚ 미세공정 반도체를 생산하겠다는 목표로 기술 개발에 집중하고 있다.

대만 이코노믹데일리뉴스=송젠성 기자/번역=아시아경제

※이 칼럼은 아시아경제와 대만 이코노믹데일리뉴스의 전략적 제휴를 통해 게재되었음을 알립니다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>