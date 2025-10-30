SK스퀘어 김정규 신임사장 임명…해외 투자·사업개발 경력

SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 282,500 전일대비 7,500 등락률 +2.73% 거래량 216,983 전일가 275,000 2025.10.30 11:05 기준 관련기사 11번가, SK플래닛 자회사 된다…"OK캐쉬백·이커머스 시너지 창출"'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화? 전 종목 시세 보기 close 는 김정규 현 SK주식회사(SK Inc.) 비서실장을 신임 사장으로 임명했다고 30일 밝혔다.

김정규 SK스퀘어 신임 사장 AD 원본보기 아이콘

SK스퀘어 이사회는 김정규 사장을 대표이사 후보로 선정했으며, 향후 주주총회 등을 통해 사내이사 및 대표이사로 선임할 예정이다.

1976년생인 김 사장은 SK주식회사 비서실장, SK수펙스추구협의회 전략지원팀장, SK플래닛 미국지사 팀장, SK텔레콤-Citi그룹 합작회사(미국) 담당 등의 주요 직책을 역임했다. 특히 10년이 넘는 기간동안 미국 등 해외 현지에서 투자 및 사업개발을 주도했다.

김정규 사장은 해외 투자·사업개발 역량을 갖춘 리더로 평가받고 있으며 SK스퀘어의 향후 글로벌 AI·반도체 투자를 이끌 것으로 기대된다.

SK스퀘어는 "투자 전문 리더십으로 포트폴리오 밸류업 및 주주가치 제고에 주력할 것"이라고 밝혔다.

한편 전임 한명진 사장은 SK텔레콤 MNO(통신) CIC(Company in Company, 사내회사) 사장으로 선임됐다. 한 사장은 재임 기간 동안 포트폴리오 리밸런싱과 수익성 개선을 통해 SK스퀘어의 기업가치를 크게 끌어올린 성과를 거뒀다.

◆김정규 신임 사장 프로필

·출생: 1976년

·학력: 고려대학교 경영학과

펜실베이니아대학교 와튼스쿨 MBA

·(2024~) SK주식회사 비서실장

·(2018~) SK수펙스추구협의회 전략지원팀장, 말레이시아 오피스 파견

·(2013~) SK플래닛 미국지사 팀장

·(2007~) SK텔레콤-Citi그룹 합작회사(미국) 담당





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>