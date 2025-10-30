SKT, 판사 출신 정재헌 신임 사장 선임

2020년 SKT 합류, 법률·재무·대외협력 두루 거쳐

신설 통신 CIC장에는 한명진 SK스퀘어 CEO

정재헌 SKT 신임 CEO. 사진제공=SKT AD 원본보기 아이콘

SK텔레콤이 그룹 내 법률·거버넌스 전문가인 정재헌 대외협력 사장을 신임 CEO로 선임했다.

30일 SKT는 정재헌 사장이 대표이사 사장(CEO)으로 취임한다고 밝혔다. 정 신임 CEO는 판사 출신 법조인으로, 2020년 SKT 법무그룹장으로 합류한 뒤 2021년 SK스퀘어 설립 당시 창립 멤버로 참여해 투자지원센터장을 맡았다. 이후 전략·법무·재무 등 주요 조직을 총괄하며 회사의 경영 체계를 정비하는 데 기여했다.

2024년부터는 SKT 대외협력 사장으로서 ESG·CR·PR 전반을 이끌었으며, 그룹 내 최고 의사결정기구인 SUPEX추구협의회의 거버넌스위원장을 겸임했다.

정 사장은 재직 중 AI 기술의 신뢰성과 안전성 확보를 위한 'AI 거버넌스' 체계를 정립하고, 지난 해킹 사태 이후 고객 신뢰 회복과 정보보호 시스템 강화를 진두지휘했다. SKT는 정 사장에 대해 "오랜 공직경험과 SUPEX추구협의회 거버넌스위원장, SK스퀘어 투자지원센터장, SKT 대외협력 사장 등 그룹 내 주요 요직을 거친 법률가 출신 전문경영인인 만큼, 기본과 원칙을 바탕으로 조직 내실을 단단히 다지고 대내외 신뢰를 회복하는 데 주력할 것으로 보인다"고 밝혔다.

한편 SKT는 이번 인사에서 신설하는 통신 CIC(사내회사) 대표로 한명진 SK스퀘어 CEO를 선임했다. 한 CIC장은 SK스퀘어 재임 기간 포트폴리오 리밸런싱과 수익성 개선을 이끌며 기업가치를 높인 경영인으로 평가받고 있다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>