SK AX 새 수장에 김완종 CCO…"AX 본격화에 앞장"

"AX 확산 속도 한단계 높여 나갈 것"

SK AX 김완종 사장 AD 원본보기 아이콘

SK AX는 김완종 최고고객책임자(CCO)를 신임 사장으로 승진 선임했다고 30일 밝혔다.

김 사장은 SK C&C(현 SK AX)에서 회사와 그룹 전반의 디지털 전환과 AI 혁신을 주도해 왔다.

2020년부터 SK C&C 클라우드 부문을 이끌며 SK그룹과 주요 산업 전반의 인프라를 클라우드 중심 구조로 재편하고, 인공지능(AI)이 실제로 작동하는 산업 플랫폼으로 확장하는 체계를 마련했다는 평가를 받는다.

2023년부터는 SK AX CCO로서 AI·클라우드·데이터를 통합한 AX 플랫폼을 산업 현장에 적용해 생산성 향상, 비용 최적화, 품질 고도화 등 성과를 창출했으며, 그룹과 대외 고객사들의 AX 확산을 주도해왔다.

앞으로 김 사장은 제조·통신·금융·에너지·서비스 등 핵심 산업에서 AX 중심 고부가가치 사업모델 확대와 고객 성과 창출을 책임지게 된다. SK AX는 그동안 축적한 AI 역량을 한 단계 진화시켜, 국내 주요 산업의 비즈니스 구조와 수익모델을 AX 중심으로 전환하는 역할을 강화한다는 계획이다.

김 사장은 "SK AX는 AI 플랫폼과 산업별 실행모델을 결합한 AX 혁신체계를 기반으로 국내 기업의 본원적 경쟁력 강화에 앞장서겠다"며 "다양한 산업 현장에서 검증된 성과들을 기반으로 AX 확산 속도를 한단계 높여 나가겠다"고 말했다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>