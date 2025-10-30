[포토] '추경호 전 원내대표가 소환되자..'

장동혁 국민의힘 대표가 30일 서울 서초구 내란 특검사무실이 위치한 고등검찰 인근에서 열린 현장 의원총회에서 규탄 발언을 하고 있다. 국민의힘 의원들은 추경호 전 원내대표의 내란특검 출석에 맞춰 "불법 수사를 중단하라"며 특검을 규탄했다.







