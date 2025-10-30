본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

국방·외교

日 다카이치 총리에 첫 반응 보인 北…"더 위험천만 할 것"

박지수인턴기자

입력2025.10.30 10:16

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

北 "일제 범죄행위 미화"
"우경화 방향 달라지지 않을 것"

다카이치 사나에 일본 총리. 아시아경제DB

다카이치 사나에 일본 총리. 아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

북한이 다카이치 사나에 일본 신임 총리에 대해 "더욱 위험천만한 길로 나아갈 것"이라고 평가했다.


30일 노동당 기관지 노동신문은 '일본 정계의 움직임은 무엇을 시사해주는가'라는 제목의 기사를 통해 다카이치 총리에 대해 설명했다. 신문은 "일제의 범죄행위를 미화했으며, 군국주의의 상징인 야스쿠니 신사 참배를 정당화한 이력이 있다"라고 지적했다.

다카이치 총리가 자민당 총재 선거 당시 내세운 '헌법에 자위대 존재 명기' 공약에 대해서는 "군비확장과 헌법 개악을 통해 일본을 완전한 전쟁 국가로 만들어 과거에 이루지 못한 '대동아공영권'의 옛꿈을 기어이 실현하자고 하는 것"이라고 비판했다.


끝으로 "명백한 것은 일본 정계의 우경화 방향은 절대로 달라지지 않을 것이며, 더욱 위험천만한 길로 나아갈 것"이라고 경고했다.


다카이치 총리는 지난 21일 취임한 일본의 사상 첫 여성 총리다. 보수정치 진영에서도 강한 보수주의자로 평가되며, 아베 신조 전 총리의 정책과 가치관을 계승하고 일본의 전쟁 책임을 축소하는 등 국가주의적인 행보를 이어가고 있다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] 美상무장관 "한국, 시장 완전 개방에 동의" [속보] 美상무장관 "한국, 시장 완전 개방에 동의"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

"후덜덜, 위험한거 아냐?"…63빌딩보다 높은 사우디 '하늘 축구장'에 1조4000억

트럼프, 李에 "힘들면 아무 때나 연락"…백악관 초청도

"트럼프는 손가락질, 오바마는 폴더 인사"…일왕에 대한 태도 논란

법원 "뉴진스, 어도어 남아야…전속계약 유효 판결"

'월1000만원 내고 산다' 신규 늘었네…"규제? 여긴 완전 다른 세상"

새로운 이슈 보기