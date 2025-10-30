동해시, 고향사랑기부제 10만원 이상 기부하면 답례품 추가 증정

강원도 동해시는 연말정산 시즌을 앞두고 고향사랑기부제 활성화를 위해 지역 답례품을 추가로 증정하는 동해시 고향사랑기부제 '연말 특별 이벤트'를 진행할 예정이다.

이번 이벤트는 11월 3일부터 12월 15일까지 6주간 진행되며, 기간 중 동해시에 10만원 이상 기부하고 답례품을 신청한 기부자 중 100명을 추첨해 추가 답례품을 제공할 예정이다.

참여방법은 간단하다. 이벤트 기간동안 고향사랑e음 누리집 또는 NH농협을 방문해 동해시에 10만원 이상 기부하면 자동으로 응모되며, 무작위로 추첨을 통해 당첨자 100을 선정하고 12월 22까지 개별 안내 후 경품을 제공할 예정이다.

채시병 행정과장은 "고향사랑기부금은 10만 원까지 전액 세액공제가 가능하다"며 "이번 이벤트를 통해 많은 시민들이 기부 혜택을 누리고, 지역 발전에도 동참하길 바란다"고 말했다. 이어 "연말정산을 앞두고 기부 참여를 확대하기 위해 적극적인 홍보와 참여 유도에 나서겠다"고 덧붙였다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



