국민은행, 'KB Star 지수연동예금 25-4호' 출시

"원금 보장과 추가 수익을 동시에"

KB국민은행이 만기까지 유지 시 원금을 보장하면서도 기초자산의 변동에 따라 추가적인 수익률을 기대할 수 있는 'KB Star 지수연동예금 25-4호'를 출시했다.

30일 국민은행에 따르면 'KB Star 지수연동예금 25-4호'는 코스피200지수를 기초자산으로 하는 1년 만기 상품이다. ▲상승추구형(최저이율보장형) ▲상승낙아웃형(고수익목표형) ▲범위수익추구형 총 3가지 수익구조 중 본인의 투자 성향에 맞는 유형을 선택해 가입할 수 있다.

먼저 상승추구형(최저이율보장형)은 기초자산의 상승률에 따라 만기 이율이 결정되며 최저 연 2.50%부터 최고 연 2.80%까지 제공된다. 만기 시점의 지수 변동률이 0% 이하일 경우에도 연 2.50%의 기본금리가 제공된다. 지수가 상승할 경우 상승률에 비례해 금리가 점진적으로 높아져 최대 연 2.80%까지 적용된다.

'상승낙아웃형(고수익목표형)'은 기초자산의 상승률에 따라 최저 연 1.70%부터 최고 연 7.90%의 만기 이율이 적용되며, 계약 기간 중에 기초자산이 20% 초과 상승한 경우 연 2.00%로 확정된다.

또한, '범위수익추구형'은 기초자산이 -10% 이상 10% 이하 범위 내에서 움직일 경우 연 3.00%의 만기 이율이 적용되고 10% 초과 상승 또는 10% 초과 하락할 경우 연 2.10%로 만기 이율이 제공된다.

해당 상품의 모집 기간은 다음 달 10일까지로 KB스타뱅킹을 통해 가입이 가능하다. 모집 한도는 수익구조별 각 500억원씩, 총 1500억원이다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



