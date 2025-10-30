강원 관광객 봇물 터지나…전통시장 연계해 지역경제 선순환 시동

강원관광재단·강원중소벤처기업청·소진공

'2025-2026 강원 방문의 해' 맞아

관광-전통시장 활성화 업무협약 체결



강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)과 강원지방중소벤처기업청(청장 박순홍), 소상공인시장진흥공단 강원지부(본부장 백순임)은 지난 29일 수요일 강원 관광산업과 전통시장 연계 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

최성현 강원관광재단 대표이사(오른쪽)과 박순홍 강원지방중소벤처기업청장, 백순임 소상공인시장진흥공단 강원지부 본부장이 지난 29일 강원 관광산업과 전통시장 연계 활성화를 위한 업무협약을 체결하고 있다. 강원관광재단 제공

이번 업무협약은 '2025-2026 강원 방문의 해'를 계기로 관광프로그램과 전통시장 방문을 연계하여 관광 활성화와 지역경제 선순환 구조 마련을 위한 협력체계를 구축하기 위해 추진됐다.

각 기관은 △ 2025-2026 강원 방문의 해 연계를 위한 협력체계 구축 △ 지역경제 선순환 구조 마련을 위한 공동사업 추진 △ 홍보 채널을 활용한 공동 프로그램 홍보 등 다양한 분야에서 상호 협력하기로 했다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "이번 업무협약을 통해 관광과 전통시장을 유기적으로 연계하여 지역경제에 활력을 불어넣고 상생의 기반을 다지는 뜻깊은 자리"라며 "지역을 찾는 관광객들이 전통시장을 중심으로 다양한 먹거리와 볼거리, 체험거리를 즐기며 지역 상인들과 함께 상생하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



