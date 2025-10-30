1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브, 순자산 1천억 돌파

하나자산운용은 '1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF' 순자산이 1000억을 돌파했다고 30일 밝혔다.

원금보장형 상품 등에 투자하고 있던 퇴직연금 투자자의 대규모 교체 수요 덕분인 것으로 판단했다.

1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF는 6월 10일 상장한 이후 4개월 여만에 순자산이 1000억원을 넘어섰다. 1세대 S&P500채권혼합 ETF(S&P500 비중 30%)의 경우, 1000억원을 돌파하는 데 2년 이상 걸렸다.

1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF는 퇴직연금 계좌에서 적극적으로 S&P500 비중을 확대하는 전략으로 적합하다고 평가된다. 규정에 따라 퇴직연금(DC/IRP) 계좌에서 안전자산 30% 내 '1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF'를 편입하고, 위험자산 70% 내 '1Q

미국S&P500 ETF'를 편입하면, 전체 포트폴리오에서 최대 85%까지 S&P500에 투자하는 효과를 낼 수 있다.

1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF는 다음달 3일에 상장 후 첫 분배금으로 주당 54원을 지급한다.

하나자산운용은 올해 ▲1Q 미국S&P500 ▲1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ▲1Q 미국나스닥100 ▲ 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브를 상장하며 연금투자자를 위한 미국 대표지수ETF 4종 시리즈를 완성했다.

김태우 하나자산운용 대표는 "1Q 미국S&P500 미국채혼합50액티브 ETF는 미국 대표지수와 미국 단기국채, 그리고 달러 자산까지 한 번의 투자로 분산할 수 있다는 점에서 연금투자에 최적화된 상품"이라고 소개했다.

이어 "12월 연말정산 시즌을 앞두고 연금저축(개인연금) 및 퇴직 IRP 등 절세 연금계좌에서 연금투자 필수 ETF인 미국 대표지수 유형 4종이 훌륭한 장기 투자 솔루션이 될 것"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>