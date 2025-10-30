강원도, 2025년 11월의 '지질·생태명소'로 정선 '소금강' 선정

수직 절벽과 협곡이 만든 자연의 예술…늦가을 단풍 명소

인근 화암동굴·화암약수·민둥산 등과 함께 즐기는 정선 가을 지질여행

강원특별자치도(도지사 김진태)는 2025년 11월의 '지질·생태명소'로 정선군의 '소금강'을 선정했다고 30일 밝혔다.

11월의 지질·생태명소 정선군 '소금강'. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

정선 '소금강'은 어천(동대천)의 침식 작용으로 형성된 규암층 절벽과 협곡·산사면에 넓게 분포한 너덜겅(테일러스)이 어우러진 웅장한 계곡 경관으로 잘 알려져 있다.

소금강 일대의 너덜겅은 장산층 규암이 오랜 세월 풍화 작용을 거치며 형성된 암석파편 지형으로, 지질·지형학적 가치가 높아 2017년 강원고생대 국가지질공원의 지질명소로 지정됐다.

특히 지방도 421호선을 따라 이어지는 소금강변 드라이브 코스는 붉게 물든 단풍과 절벽이 어우러져, 늦가을 정취를 만끽하기 좋은 명소로 손꼽힌다.

11월에는 소금강 일대를 중심으로 다양한 가을 프로그램이 운영된다. △'강원고생대 국가지질공원 정선 탐방객센터'에서는 한국 카르스트 지형·지질 전시관을 중심으로, 실제 동굴 생성물과 형성 과정을 직접 보고 배우는 교육·체험이 가능하다.

이와 함께 소금강 인근에서는 정선의 대표 가을 축제인 △'민둥산 은빛 억새축제'(~11월 15일)가 열려, 억새밭 트레킹, 지역 공연, 체험 부스 등 다채로운 행사가 진행된다. 또한 △'화암약수 사운드 워킹 프로그램'(~11월 29일)에서는 맑은 공기 속에서 자연의 소리를 테마로 한 힐링 트레킹을 즐길 수 있어, 지질 탐방과 함께 체험과 휴식을 모두 누릴 수 있다.

강원특별자치도 관계자는 "정선 소금강은 지질학적 가치와 자연경관이 어우러진 곳으로, 단풍이 물드는 계절이면 더욱 특별한 매력을 선사한다"며 "깊어가는 가을, 수억 년 지질이 빚어낸 소금강의 아름다움을 직접 느껴보시길 바란다"고 전했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>