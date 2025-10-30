네이버에 '일본 영토' 검색하면 독도까지 조회 '누리꾼 제보'

네이버 AI브리핑 답변

서경덕 "하루 빨리 시정해야"

국내 최대 포털사이트 네이버에 '일본 영토'를 검색할 경우 센카쿠 열도, 북방 열도를 포함해 다케시마(독도)가 조회되는 것으로 확인됐다. 검색 내용과 유사성이 있는 정보를 취합해 우선적으로 알려주는 네이버의 인공지능 AI 브리핑의 답변이다.

30일 서경덕 성신여대 교수는 누리꾼의 제보로 알게 됐다며 해당 사실을 전했다. 서 교수가 검색한 결과에서도 '일본의 영토는 독도(다케시마), 북방 영토, 센카쿠 열도 등으로 구성되어 있습니다'라는 답변이 나왔다. 해당 문장의 출처를 확인한 결과 일본 외무성의 자료였다.

서 교수는 챗 GPT를 포함해 해외에서 개발된 AI에서 대부분 독도를 분쟁 지역으로 표현하고 있어 꾸준히 항의해 왔다. 다만 국내 대표 포털사이트인 네이버에서 국가적으로 중요한 사안에 대해 이런 결과를 확인하지 않았다는 것은 있을 수 없는 일이라는 게 서 교수의 설명이다.

서경덕 교수는 "네이버는 하루빨리 시정하여, 특히 해외 누리꾼들이 독도에 관한 오해가 없도록 해야 할 것"이라며 "국내외 AI가 독도에 관한 올바른 답변을 내놓기 위해서는 독도에 대한 다국어로 된 정확한 자료를 전 세계에 지속적으로 확산시켜야만 할 것"이라고 전했다.

다만 네이버의 설명에 따르면 AI 브리핑은 출처에 기재된 여러 문서를 기반으로 AI 모델이 요약한 결과물로서, 다양한 문서가 함께 요약되는 과정에서 다소 부정확·부적절한 정보가 포함될 수 있다고 경고하고 있다.





