원주시, 농진청 ‘농산물 안전분석실 구축’ 공모 선정…사업비 10억 확보

강원도 원주시는 농촌진흥청이 주관한 '2026년 농산물 안전분석실 구축 공모사업'에 선정돼 사업비 10억원을 확보했다.

친환경농업종합센터. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 농약의 안전한 사용 및 유해 물질 관리 기술을 지원하고, 지역 푸드플랜을 활성화하기 위해 추진된다. 이를 통해 농산물 생산단계와 로컬푸드 농산물의 안전성을 분석할 수 있는 시설이 구축될 예정이다.

원주시는 서면 심사를 거쳐 전북 임실군, 전남 보성군 등과 함께 선정됐으며, 강원특별자치도에서는 유일하게 최종 선정 시군에 이름을 올렸다.

시는 확보한 사업비를 활용해 2027년까지 관내 농산물의 잔류농약(463종) 등 농업 분야 유해 성분을 분석할 수 있는 장비를 도입하고, 실험실 환경을 개선할 계획이다.

이상분 농업기술센터 소장은 "이번 사업을 통해 로컬푸드와 학교급식 등 지역에서 생산·소비되는 먹거리의 안전성과 신뢰도를 높이기 위한 품질관리 기반 강화에 최선을 다하겠다"라고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



