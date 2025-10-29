본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

지드래곤, APEC 환영 만찬 단독 공연 나서

이종길기자

입력2025.10.29 17:50

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

“K팝이 전하는 연결과 지속가능성”
홍보 영상 조회 수 1900만 회 돌파

APEC 정상회의 공식 홍보대사로 위촉된 지드래곤

APEC 정상회의 공식 홍보대사로 위촉된 지드래곤

AD
원본보기 아이콘

가수 지드래곤이 오는 31일 경주 라한호텔에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬 무대에 오른다. K팝 가수 가운데 유일한 초청이다.


기획사 갤럭시코퍼레이션은 29일 "지드래곤이 환영 만찬 문화 공연에 참여한다"며 "세계 각국 정상 앞에서 무대가 펼쳐질 예정"이라고 밝혔다.

지드래곤은 지난 7월 APEC 정상회의 공식 홍보대사로 위촉됐다. 그가 출연한 홍보 영상은 이날 기준 유튜브 조회 수 1900만 회를 넘기며 온라인에서 화제를 모았다. 단순 홍보를 넘어, 정상회의 주제인 '연결·포용·지속가능성'을 알리는 데 효과적인 역할을 했다고 평가받는다.


준비기획단은 "지드래곤은 APEC이 지향하는 가치를 국내외에 강하게 전달할 수 있는 인물"이라며 "환영 만찬에서도 상징성 있는 무대를 선보일 것으로 기대한다"고 말했다.


정상회의 환영 만찬에서 K팝 아티스트가 단독 공연에 나서기는 이번이 처음이다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'지각' 트럼프 연설 때 사라진 이재용…총수들의 숨가쁜 '비즈니스 미팅'[경주APEC] '지각' 트럼프 연설 때 사라진 이재용…총수들의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

"한국 가면 꼭 사라"…5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 올린 '제2의 젠몬'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

김건희특검, '종묘차담회' 前문체비서관 내달 소환…金 동선 짜는 등 직권남용 혐의

새로운 이슈 보기