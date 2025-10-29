지드래곤, APEC 환영 만찬 단독 공연 나서

“K팝이 전하는 연결과 지속가능성”

가수 지드래곤이 오는 31일 경주 라한호텔에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬 무대에 오른다. K팝 가수 가운데 유일한 초청이다.

기획사 갤럭시코퍼레이션은 29일 "지드래곤이 환영 만찬 문화 공연에 참여한다"며 "세계 각국 정상 앞에서 무대가 펼쳐질 예정"이라고 밝혔다.

지드래곤은 지난 7월 APEC 정상회의 공식 홍보대사로 위촉됐다. 그가 출연한 홍보 영상은 이날 기준 유튜브 조회 수 1900만 회를 넘기며 온라인에서 화제를 모았다. 단순 홍보를 넘어, 정상회의 주제인 '연결·포용·지속가능성'을 알리는 데 효과적인 역할을 했다고 평가받는다.

준비기획단은 "지드래곤은 APEC이 지향하는 가치를 국내외에 강하게 전달할 수 있는 인물"이라며 "환영 만찬에서도 상징성 있는 무대를 선보일 것으로 기대한다"고 말했다.

정상회의 환영 만찬에서 K팝 아티스트가 단독 공연에 나서기는 이번이 처음이다.





