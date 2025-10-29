본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

정당

정청래 "지방선거, 권리당원 참여 100%로 전면 확대"

이기민기자

입력2025.10.29 16:57

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

참좋은지방정부위원회 발대식 개최
鄭 "지도부 내리 꽂는 방식 있을 수 없어"

정청래 더불어민주당 대표는 내년 6·3 지방선거와 관련해 "지도부에서 옛날 방식으로 내리꽂고, 그런 일은 있을 수 없다"며 권리당원 참여 100%로 전면 확대되는 선거가 될 것이라고 밝혔다.


정 대표는 이날 국회에서 열린 참좋은지방정부위원회 발대식에서 "가장 많은 권리당원, 전체 구성원이 경선에 참여하는 게 지방선거 승리의 가장 큰 주춧돌"이라고 말했다.

더불어민주당은 내년 지방선거를 위한 경선룰을 만들고 있다. 정 대표는 이에 대해 "어제 조승래 사무총장으로부터 지방선거 룰을 보고받았고, 가장 민주적 방식으로 룰 세팅이 진행되고 있다"고 소개했다.


이어 "어떻게 보면 지도부가 갖고 있던 권한, 권리를 내려놓는 지방선거가 되지 않을까 생각한다"며 "지역구에 있는 의원도 그렇게 눈치 안 봐도 된다"고 덧붙였다.


다만 당의 전략공천 행사 가능성은 열어뒀다. 정 대표는 "전략공천은 당헌·당규대로 보장됐고, 필요한 경우 전략공천을 하는데 그것은 컷오프라고 보긴 어렵다"며 "그것을 어느 정도까지 행사할지는 상황을 봐 가면서 하겠다"고 설명했다.

정청래 더불어민주당 대표 등 참석자들이 29일 국회박물관에서 열린 민주당 참좋은지방정부위원회 발대식에서 지방선거 승리 퍼포먼스를 하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표 등 참석자들이 29일 국회박물관에서 열린 민주당 참좋은지방정부위원회 발대식에서 지방선거 승리 퍼포먼스를 하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

지방선거 경선 부적격자를 나누는 기준과 관련해서는 "'예외 없는 부적격'은 예외 없이 서류 탈락이고, 어찌해볼 도리가 없다"며 "그럴 경우 사회의 지탄을 받는 사람들로 구성됐을 것"이라고 언급했다. 다만 "(단순) 부적격자에 대해서는 정상 참작하거나, 심사위원 3분의 2 결정에 따라 달리 정할 수 있는 구제책을 마련했다"고 부연했다.


아울러 "내년 지방선거가 그리 녹록지 않다"며 "한시도 방심하지 말고 진정성 있게 가장 낮은 곳으로 가서 유권자, 국민을 만나는 일에 소홀함이 없어야 한다. 저부터 그런 모범을 보이겠다"고 다짐했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사용한 금값만 '1억3000만원'…트럼프가 받은 황금 무궁화대훈장은? 사용한 금값만 '1억3000만원'…트럼프가 받은 황금... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

"한국 가면 꼭 사라"…5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 올린 '제2의 젠몬'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

김건희특검, '종묘차담회' 前문체비서관 내달 소환…金 동선 짜는 등 직권남용 혐의

새로운 이슈 보기