교원그룹, 창립 40주년 '교원 감사 페스타' 진행

최호경기자

입력2025.10.29 15:08

전 계열사 참여…교원투어 할인 등 혜택 제공

교원그룹은 다음 달 12일까지 2주간 창립 40주년을 맞아 대규모 고객 사은 할인 행사 '교원 감사 페스타'를 진행한다고 29일 밝혔다.


이번 행사는 9월 진행된 사회공헌 캠페인 '교원 감사 나눔'에 이은 두 번째 40주년 기념 프로그램이다. 고객과 사회, 임직원에 감사의 마음을 전하고 성원에 보답하고자 기획됐다.

'교원 감사 페스타'에는 구몬, 빨간펜, 교원웰스, 교원라이프, 교원투어, 교원헬스케어, 더스위트호텔, 키녹 등 교원그룹 주요 브랜드가 모두 참여해 할인, 특가, 경품 이벤트를 진행한다.

교원그룹 창립 40주년 기념 '교원 감사 페스타' 포스터. 교원그룹

먼저 교원헬스케어는 멀티비타민, 오메가3, 프로바이오틱스7 등 인기 건강기능식품 3종을 각 4900원에 만나볼 수 있는 40주년 기념 특가 행사를 진행하며, 한 개만 구매해도 무료 배송 혜택을 제공한다.


호텔사업 부문인 더스위트호텔(제주·남원)과 키녹에서는 주중 숙박권을 정상가 대비 최대 83% 할인된 4만원에 선보인다.


교원투어는 선착순 400명에게 패키지 여행상품 최대 7% 할인 쿠폰팩을 제공하며, 무료 항공권 추첨 및 최저가 패키지 상품 등을 포함한 '해피 포티(40th) 파티' 이벤트도 운영한다.

브랜드별 특가 및 경품 이벤트도 진행한다. 교원라이프는 신규 가입 고객을 대상으로 여행이지 상품권(100만원) 추첨 이벤트를 진행한다. 교원웰스는 40주년 축하 메시지를 남긴 고객에게 추첨을 통해 미니맥스 공기청정기를 증정한다. 구몬학습은 디지털 학습을 위한 태블릿 및 전용 학습 도구 패키지를 40만원 특가로 선보이며, 빨간펜은 11월 구매 고객에게 독서 활동을 돕는 굿즈를 제작해 전달한다.


교원그룹 관계자는 "앞으로도 고객의 더 나은 삶과 따뜻한 사회를 만드는 데 기여하기 위한 노력을 이어 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
