한온시스템, 3Q 영업익 953억…6분기 만에 흑자전환

매출 2조7057억 전년비 8.2%↑

직전 분기 대비 매출은 5.3% 감소했지만, 영업이익은 48.2%, 순이익은 466.4%로 크게 개선되며 수익성 회복세를 보였다. 한온시스템은 효율적인 원가 관리와 환율 영향, 고객사와 협력 강화 등을 실적 개선요인으로 꼽았다.

전동화 부문 매출 비중은 28%로 집계됐다. 미국 전기차 보조금 폐지, 신규 모델 출시 후 램프업 기간 등에도, 연간 기준으로 28% 수준을 유지할 것으로 예상했다. 자동차 시장의 불확실성이 지속되고 있지만, 원가 개선 노력과 판매 전략 대응으로 중장기 실적이 지속적으로 개선될 것으로 전망했다.

한온시스템은 지난달 9000억원 규모의 유상증자를 결의해 연내 실행을 목표로 하고 있으며, 재무건전성 강화 및 사업 운영 효율화에 집중해 수익성을 개선해 나갈 계획이다.

이수일 한온시스템 부회장은 "순이익 흑자 전환과 영업이익률 회복 등 수익성 개선의 성과가 나타나고 있지만, 글로벌 시장의 불확실성은 여전히 남아 있다"며 "선행기술 및 연구개발 역량 강화, 공급망 최적화를 통한 원가 절감 등 주요 전략을 지속 추진하겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



