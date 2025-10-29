동아쏘시오홀딩스, 3분기 영업익 47.7%↑…바이오·헬스케어 동반 성장

동아쏘시오홀딩스가 올해 3분기 연결기준 매출 3826억원, 영업이익 333억원을 기록하며 실적 성장을 이어갔다. 이는 전년 동기 대비 각각 7.2%, 47.7% 증가한 수준으로, 헬스케어(동아제약), 바이오(CMO) 부문 실적이 성장에 핵심 역할을 했다.

3분기 매출 확대는 동아제약의 OTC(일반의약품) 사업 성장과 '박카스' 실적 호조, 에스티젠바이오의 바이오시밀러 상업화 물량 확대가 맞물린 결과다. 물류 자회사 용마로지스 또한 신규 화주 확보와 명절 특수를 반영하며 안정적인 성장세를 유지했다.

주력 자회사 동아제약은 3분기 매출 2001억원으로 전년 동기 대비 11.5% 증가했다. 영업이익은 28.9% 늘어난 285억원을 기록했다. OTC 사업 부문 매출이 575억원으로 28.4% 늘었고 간판 브랜드인 박카스 역시 11.7% 증가한 867억원을 기록했다. 반면 생활건강(리빙·헬스케어 제품) 부문은 소비 둔화 영향으로 6.1% 감소했다.

바이오 CMO 계열사 에스티젠바이오도 실적 개선이 두드러진다. 3분기 매출은 315억원으로 87.7% 급증했고 영업이익은 18억원으로 114.5% 증가했다. 글로벌 바이오시밀러 본격 상업화 물량 반영과 신규 수주 증대가 실적 개선을 이끌었다는 게 회사 측 설명이다. 업계에서는 에스티젠바이오가 올해 누적으로 이미 110% 성장률을 달성하고 영업이익을 8배 가까이 끌어올린 점을 주목하고 있다.

물류 자회사 용마로지스는 3분기 매출 1096억원으로 전년비 7.2% 늘어나고, 영업이익은 64억원, 전년비 47.5% 상승을 기록했다. 신규 화주 유입과 추석 성수기 물동량이 반영됐으며, 일부 거래처 정산 이월 효과가 이익 개선에 기여했다.

3분기 누적 실적 역시 개선 흐름이 이어졌다. 동아쏘시오홀딩스의 1~9월 누적 매출액은 1조579억원으로 전년 동기 대비 7.3% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 818억원으로 35.4% 늘었다. 특히 에스티젠바이오는 누적 매출 756억원으로 전년 대비 110% 성장, 영업이익은 12억원에서 80억원으로 560.6% 증가하며 그룹 내 신성장 동력 역할을 강화했다.





