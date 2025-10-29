KGM, 무쏘EV 앞세워 3분기 연속 흑자·분기 최대 매출

수출 증가에 환율효과 더해져

KG모빌리티 KG모빌리티 003620 | 코스피 증권정보 현재가 3,705 전일대비 105 등락률 +2.92% 거래량 674,564 전일가 3,600 2025.10.29 13:32 기준 관련기사 완성차 5개사, 판매 '6개월 연속' 증가…한국GM은 '역성장'KGM, 9월 1만636대 판매…"올해 최대 판매"전기 픽업 '무쏘 EV'…반년만에 올해 판매 목표 6000대 달성 전 종목 시세 보기 close (KGM)가 3분기 영업이익 30억원으로 3분기 연속 흑자를 달성했다고 29일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 1조1889억원으로 역대 최대 분기 기록을 세웠다.

무쏘 EV와 토레스 하이브리드 등 해외 시장 출시 확대 등을 통한 수출 물량 증가와 수익성 개선 및 환율효과 등이 반영됐다.

3분기 판매량은 전년 대비 20.9% 증가한 2만9116대로, 수출이 큰 폭으로 증가하면서 지난해 1분기(2만9326대) 이후 6분기 만에 분기 최대 판매를 기록했다. 누계 판매는 8만2388대로 전년 대비 증가세(2.2%)로 전환했다.

수출은 전년 대비 45.3% 증가했으며, 누계 대비로도 10년 만에 최대 실적을 기록했던 지난해보다 17.1% 증가한 상승세를 보였다. 3분기 누계 수출은 2014년(5만6733대) 이후 11년 만에 최대 실적이다.

차종별로는 무쏘 EV가 9월 국내 시장 누계 판매 6311대로 올해 연간 목표(6000대)를 조기에 돌파했다. 무쏘 EV를 포함한 무쏘 스포츠와 칸 등 픽업트럭의 9월까지 누계 판매는 1만2679대로 국내 픽업 판매(1만9683대)의 64.4%를 차지하며 픽업 시장의 성장세를 이끌었다.

KGM은 무쏘 EV와 토레스 하이브리드의 국가별 출시가 본격적으로 시작되면 향후 판매 물량이 더욱 늘어날 것으로 기대하고 있다. KGM은 지난달 독일에서 유럽과 중동, 중남미 지역 총 38개국 대리점사와 기자단 등을 초청해 무쏘 EV와 토레스 하이브리드를 론칭했다.

내수 시장에서는 구독서비스 KGM 모빌링 출시, 다양한 시승 이벤트, 고객 경험 강화를 위한 익스피리언스 센터 부산의 딜러십 운영 체제 전환 등 고객 중심의 판매 정책을 확대하고 있다.

KGM 관계자는 "수출 물량 증가는 물론 고객 중심의 판매 정책 확대 등 내수 시장 대응에도 만전을 기해 판매 증대와 함께 수익성을 개선할 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



