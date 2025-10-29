본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

불법촬영 NO! 동두천시, 공중위생업소 '불법카메라' 집중 점검

이종구기자

입력2025.10.29 11:56

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

관내 숙박·목욕업소 54개소 대상 불법촬영 카메라 설치 여부 점검

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 28일 불법촬영 시민감시단과 함께 관내 숙박업소 및 목욕업소 54개소를 대상으로 불법촬영 카메라 설치 여부를 집중 점검했다.

동두천시가 지난 28일 불법촬영 시민감시단과 함께 관내 숙박업소 및 목욕업소 54개소를 대상으로 불법촬영 카메라 설치 여부를 집중 점검하고 있다. 동두천시 제공

동두천시가 지난 28일 불법촬영 시민감시단과 함께 관내 숙박업소 및 목욕업소 54개소를 대상으로 불법촬영 카메라 설치 여부를 집중 점검하고 있다. 동두천시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 점검은 '공중위생관리법' 제5조 및 '성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법' 제14조 제1항에 근거해 실시됐으며, 점검 결과 불법 촬영기기가 발견될 경우 관련 법령에 따라 강력한 행정조치가 취해질 수 있다.


시 관계자는 "시민이 안심하고 이용할 수 있는 공중위생시설 환경을 조성하기 위해 지속적인 점검과 캠페인을 이어가겠다"며 "불법촬영 근절을 위한 시민들의 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다"고 말했다.

한편, 불법촬영 시민감시단은 동두천시 여성단체협의회 회원 10명으로 구성된 자발적 참여 조직으로, 다중이용시설 점검과 불법촬영 예방 캠페인 등 다양한 활동을 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 생활환경 조성에 앞장서고 있다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'국빈' 트럼프 직접 맞이하는 李…천마총 금관 선물·한식 3코스·황금빛 디저트 대접[경주APEC] '국빈' 트럼프 직접 맞이하는 李…천마총 금관 선... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

"하루 만보 힘들게 걸었는데"…'이렇게' 걸어야 사망 위험 '뚝'

시급 100만원 역대급 '꽃집 알바'…사장님 정체는

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

'일장기 패싱' 트럼프 황당 행동에 당황한 다카이치

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

막오른 APEC 누될라…공무원, 公기관 기강 강화 나서

새로운 이슈 보기