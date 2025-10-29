'김현지 출석' 두고 여야 평행선…"일반 증인 없이 치러질 수도"

與 "제한적 출석만 가능" 野 "출석 안 시키려는 의도"

내달 6일 국감 일반 증인 없이 치러질 수도

여야가 국정감사 막판까지 김현지 대통령실 제1부속실장의 증인 출석을 두고 줄다리기를 이어갔다. 더불어민주당은 국정감사 당일 오전 또는 오후 1시까지만 제한적으로 출석이 가능하다는 입장을 거듭 확인한 반면 국민의힘은 출석시키지 않으려는 의도라며 압박 수위를 높였다.

박수현 더불어민주당 수석대변인은 29일 당 최고위원회의를 마치고 기자들과 만나 김 실장의 국감 출석 관련 여야 논의에 대해 "입장을 좁히지 못한 것 같다"고 전했다. 이날 오전 11시 국회 운영위원회 전체회의를 앞두고 물밑 협상을 진행할 수도 있지만 가능성이 낮다는 전망이다.

국민의힘은 김 실장의 출석을 거듭 요구하고 있다. 이화영 전 경기도 평화부지사 재판 개입, 이인호 산림청장 인사 개입, 백현동 개발사업 관여 등 이재명 대통령과 관련한 각종 의혹과 엮인 '뇌관'이라 보고 검증이 필요하다는 주장이다. 김 실장이 끝내 불출석하더라도 이를 '의혹 숨기기'로 보고 대여 공세를 강화하겠다는 복안이다.

최은석 원내수석대변인은 이날 논평을 통해 "이재명 정권 차원의 김 전 비서관 비호가 없었다면, 이 사태는 이토록 커지지 않았다는 것을 국민께서 이미 알고 있다"며 "민주당과 대통령실이 계속 방패막이를 치는 것은 결국 국민과 맞서겠다는 선언과 다름없다"고 비판했다.

반면 민주당은 이날부터 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 관련 공식 일정이 시작되는 만큼 이재명 대통령을 수행하는 김 실장을 하루 종일 국감장에 묶어둘 수 없다는 입장이다.

여야는 전날에도 김 실장의 국감 증인 채택을 두고 2시간가량 협의했으나 결론을 내리지 못했다. 문진석 민주당 원내운영수석부대표는 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표와의 협상에서 김 실장을 오전에 출석시킨 후 오후 1시에 보내는 안을 제시했다. 이에 대해 유 원내운영수석부대표는 "오전에 각종 업무보고로 사실상 증인 출석 시간이 1시간밖에 되지 않는다"며 거부했다.

민주당은 애초 부속실장이 국정감사에 나가지 않는 관례에 따라 김 실장의 출석을 적극 반대하려는 입장에서 선회한 만큼 양보할 만큼 양보했다는 기류가 강하다. 앞서 이 대통령이 최근 참모들과의 회의에서 김 실장에게 국정감사에 출석을 지시했고, 당과 의견을 조율한 것으로 알려졌다. 민주당 지도부의 한 인사는 아시아경제에 "우리도 논의를 통해 대안을 제시했고, (김 실장도 아시아태평양경제협력체·APEC 관련) 일정이 있는데 국민의힘 요구에 무조건 수용해야 하는 것은 아니지 않냐"고 말했다.

여야가 김 실장에 대한 출석 여부를 두고 대치를 이어가면서 이날 운영위 전체회의에서 일반 증인을 채택할 수 있을지 여부도 불투명하다. 민주당은 윤석열 전 대통령 부부, 정진석 전 대통령비서실장, 김태효 전 국가안보실 1차장 등 전임 정부 인사의 출석을 원하고 있고 국민의힘은 최명수 세무사(김 실장 배우자), 전진배·제찬웅 JTBC 대표, 이부진 호텔신라 대표 등 요구한 상태다. 이에 따라 일반 증인 채택 없이 기관 증인만으로 국감이 치러질 가능성이 커졌다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



