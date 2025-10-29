NH농협캐피탈, 농협중앙회 '농심천심' 운동…장종환 대표 "16개 과제실천"

중앙회 3대 전략에 따라 16개 과제 선정 후 실천

NH농협캐피탈은 농협중앙회 '농심천심운동' 3대 전략에 따라 16개 과제를 세우고 전 임직원이 실천하고 있다고 29일 밝혔다.

농심천심은 농부 마음이 하늘의 뜻이라는 의미다. 농업의 본질적 가치를 재조명하는 범국민 공감운동이다.

NH농협캐피탈은 농협중앙회 농심천심운동 3대 전략인 농업·농촌 가치 공감·참여 확대, 농업가치 증대, 농촌 공간가치 확대다.

전 임직원들은 전략 방향에 따라 16개 과제와 부문별 추진 체계를 구축해 실천 중이다. 각 본부, 부서, 직원이 실행 계획을 세우도록 했다. 우수 부서, 직원에게 우리 농산물과 농촌체험 숙박권을 줘 동기부여를 한다.

농업·농촌 가치 공감·참여 확대 분야에서는 임직원과 고객이 함께 참여하는 농심천심 운동 콘텐츠 제작, 사회관계망서비스(SNS) 홍보 활동을 한다.

사내 캠페인과 농업 가치 교육 프로그램을 통해 농심천심 운동의 취지를 임직원, 고객 모두 공감토록 한다.

농업가치 증대 분야에서는 농업인의 성장과 경쟁력 강화를 위해 농업인 전용 신규 기계 구입자금 대출 출시를 검토한다. 농업인 맞춤 금융 서비스를 제공해 농업의 가치를 높이는 경영 환경 조성에 기여한다.

농촌 공간가치 확대 분야에서는 기존 사업을 활용해 농업인 전용 렌터카·오토리스 상품, 축산농가 사료구매 자금 등을 통해 농업인의 실질적 생활 편의와 금융 접근성을 높인다.

장종환 NH농협캐피탈 대표이사는 "농심천심 운동은 단순한 홍보 캠페인이 아니라 농업과 농촌의 가치를 함께 지키는 공감과 실천의 움직임"이라며 "16개 과제를 중심으로 금융을 통해 지속가능한 농촌 사회를 만드는 데 앞장설 것"이라고 말했다.





문채석 기자



