이규호 코오롱 부회장, ABAC 폐막 주재… APEC 정책권고안 확정

코오롱그룹은 이규호 부회장이 28일 부산에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 기업인자문위원회(ABAC) 제4차 회의 폐막행사를 주재하며 APEC 정상들에게 전달할 정책권고안을 최종 확정했다고 29일 밝혔다.

부산 아난티코브에서 열린 회의에는 APEC 21개 회원국의 위원들이 참석해 올해 ABAC 주제인 '3B(Bridge, Business, Beyond)'에 따라 공동 번영을 위한 협력 방안을 논의했다. 또 규칙 기반 무역과 회복력 있는 공급망, 지속가능한 혁신의 중요성을 강조하며 경제체 간 협력을 약속했다.

ABAC은 무역·투자, 지속가능성, 인공지능(AI)·디지털 혁신, 보건의료, 금융 등 5개 분야에서 41개 실천과제를 담은 권고안을 마련했다. 해당 안건은 APEC 정상회의에 제출돼 회원국별 논의의 기초 자료로 활용된다.

이 부회장이 의장으로 활동한 '바이오헬스케어 워킹그룹'은 ▲보건의료 접근성 확대 ▲데이터 활용 촉진 ▲AI·유전체학 기반 인구문제 대응 등을 제안했다. 이 부회장은 "일본, 대만, 미국 등 주요 회원국이 APEC 헬스케어 의제에 지속적인 관심을 보였다"며 "내년에도 정책 제안에 적극 참여하겠다"고 밝혔다.

ABAC은 이번 회의에서 '스마트하고 포용적인 보건의료 로드맵'과 'APEC 내 데이터센터의 지속가능한 운영방안' 등 전략 보고서도 발표했다.

폐막행사에는 APEC CEO 서밋 의장 자격으로 최태원 SK그룹 회장도 참석했다. 최 회장은 "기업은 사회와 미래를 형성하는 핵심 혁신주체"라며 "민간의 목소리가 ABAC 같은 플랫폼에서 하나로 모일 때 영향력은 더 커질 것"이라고 말했다.

내년 APEC 정상회의는 중국에서 열린다. 차기 ABAC 의장은 리판룽 시노켐 회장이 맡는다. 차기 회의체는 지역경제통합, 지속가능성, 디지털 혁신, 연결성 등 4개 워킹그룹과 금융·경제 태스크포스로 구성돼 인도네시아 자카르타, 멕시코시티 등에서 순차적으로 열린다.





