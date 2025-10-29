SK텔레콤 'FAME' 보이스피싱 의심 거래 차단…신한카드 첫 도입

SKT, 통신 데이터 기반 AI 보안 플랫폼 출시

통신·금융 데이터 융합…금융범죄 피해 예방

SK텔레콤은 사이버금융 범죄를 예방하기 위한 AI 보안 솔루션 '페임(FAME)'을 출시하고, 신한카드와 첫 공급 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.

박준 SKT AI인텔리전스 사업본부장(왼쪽)과 조문일 신한카드 소비자보호본부장이 '페임(FAME)' 공급 계약서에 서명 후 기념촬영을 하고 있다. SKT 제공 AD 원본보기 아이콘

페임은 SKT가 자체 개발한 빅데이터 기반 인공지능(AI) 보안 플랫폼이다. 위치나 전화·문자 같은 통신 데이터를 AI로 분석해 보이스피싱이나 스미싱, 각종 부정 거래 등 금융 사기 패턴을 실시간 탐지하고 예방한다. 특히 보이스피싱의 경우 고객이 의심 통화 중이거나 통화 직후 금융거래를 시도하면 페임으로 이상 징후를 감지하고, 즉시 거래를 차단하거나 경고 메시지를 발송해 금전 피해를 막을 수 있다.

SKT는 금융권·공공기관·기업 고객이 각자 이상거래탐지시스템(FDS)과 페임을 연동해 고객 피해를 사전 차단할 수 있도록 지원한다. 페임의 첫 고객사는 신한카드다. 양사는 최근 페임 공급 계약을 맺고 통신·금융 데이터를 결합, 고객 보호 수준을 획기적으로 높이기로 했다.

양사는 지난해 11월 금융 범죄 예방 시스템 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 맺고 관련 기술을 선제적으로 시험 적용한 바 있다. 카드 도난·분실 시 부정 사용을 방지한 것이 대표적인 성과다. 올해만 9월까지 2500여건의 도난·분실에 활용됐다. 또 신용카드로 서울, 대구, 부산 등 원격지에서 짧은 시간 동안 여러 번 결제를 시도하는 경우 휴대폰 위치 정보 등을 교차 검증해 이상 거래 여부를 보다 정확히 판별할 수 있게 했다.

박준 SKT AI인텔리전스 사업본부장은 "금융업계를 선도하는 신한카드와의 협력으로 고객이 더욱 안심하고 금융 서비스를 이용할 수 있는 환경을 만들게 돼 기쁘다"며 "페임 공급으로 통신·금융 데이터를 결합해 금융 보안을 한 차원 높이는 계기를 마련할 것"이라고 말했다.

조문일 신한카드 소비자보호본부장(CCO)은 "이번 페임 도입은 고객의 금융 생활을 더욱 안전하고 편리하게 만든 혁신적 조치"라며 "앞으로도 디지털 보안 역량을 지속해서 강화해 업계 표준을 선도하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



