소룩스, 금감원 정정요청 수용…합병 증권신고서 신속 재제출

이번 정정에는 재무·리스크 공시의 명료성 강화, 합병 후 통합 실행계획의 지표화, 심사 질의에 대한 질의응답형 보완을 포함한다. 재제출·효력발생·클로징 등 주요 일정은 공식 홈페이지와 IR 채널을 통해 투명하게 안내할 예정이다.

소룩스는 합병 대상인 아리바이오의 AR1001 글로벌 임상3상 진척을 근거로 합병의 핵심 전제치를 보강했다.

회사 관계자는 "재제출로 합병 승인에 한 걸음 더 다가설 것"이라며 "최종 판단은 감독당국에 있으며 추가 보완 요청에도 즉시 대응하겠다"고 말했다.

또한 전일 접수된 6회차 전환사채 발행 유지청구 소송은 주주 1인 단독 제기 건으로, 현재까지 주장에 대한 구체적 입증은 확인되지 않았다고 밝혔다. 회사는 주주와 회사의 정당한 이익을 보호하기 위해 법과 원칙에 따라 엄정하고 신속하게 대응하며 필요 시 법적 조치도 검토할 계획이다. 관련 사실과 절차는 시장 혼선을 줄이기 위해 공식 IR 채널로 적시에 공지할 계획이다.

합병 추진과 별개로 본업은 정상적으로 수행 중이다. 프리미엄·기능성 조명 역량과 원가 태스크포스팀(TFT) 기반 수익성 체계를 고도화하고, 인지(기능성) 조명 파일럿을 통해 기업소비자간거래(B2C) 접점을 넓히고 있다.

소룩스는 "다시 기다림을 드린 점 송구하다"며 "더 투명한 준비와 결과로 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



