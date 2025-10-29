본문 바로가기
광주시, 역동~양벌 간 도로 전면 개통…교통 불편 해소·지역 발전 기대

이종구기자

입력2025.10.29 09:20

숏뉴스
광주시, 역동~양벌 도로 개통으로 교통 숨통
690m 왕복 4차로 확보…G스타디움 접근성 향상

경기 광주시는 역동 및 양벌동 지역 공동주택 입주로 인한 통과 차량 급증에 따른 주민 통행 불편을 해소하기 위해 지난 2021년 4월부터 추진한 '역동~양벌 간(중로1-14호선) 도로 개설 공사'의 개통식을 지난 28일 개최했다.

방세환 광주시장 등 참석자들이 지난 28일 '역동~양벌 간(중로1-14호선) 도로 개설 공사' 개통식에서 테이프 커팅을 하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 광주시장 등 참석자들이 지난 28일 '역동~양벌 간(중로1-14호선) 도로 개설 공사' 개통식에서 테이프 커팅을 하고 있다. 경기 광주시 제공

이날 개통식은 방세환 시장을 비롯해 시의원, 지역 주민, 관계기관 관계자 등이 참석한 가운데 광주시 양벌동 91-17 일대에서 진행됐다.


이번에 개통된 '역동~양벌 간(중로1-14호선) 도로 개설 공사'는 총연장 690m, 폭 20m 규모로 조성됐으며 지난 6월 준공한 뒤 교통안전시설 설치 및 도로 점검을 거쳐 전면 개통됐다.

시는 개통 이후 역동·양벌동 일대의 교통정체 해소 및 통행 편의성 향상 등 실질적인 효과가 나타나고 있다고 밝혔다.

방세환 광주시장이 지난 28일 '역동~양벌 간(중로1-14호선) 도로 개설 공사' 개통식에서 인사말을 하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 광주시장이 지난 28일 '역동~양벌 간(중로1-14호선) 도로 개설 공사' 개통식에서 인사말을 하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 시장은 "이번 도로 개통으로 주변 4차선 도로망과의 연결성이 확보돼 주민들의 교통 편의가 대폭 개선될 것이며 2025년 경기도 종합체육대회의 주 개최지인 광주시 G-스타디움(종합운동장)과의 접근성 향상을 통해 대회 성공 개최에도 기여하고 지역 경제에도 활력을 불어넣을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 지속적인 도로 개설 사업을 통해 도로교통 기반 시설을 확충하고 시민 불편을 최소화하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
