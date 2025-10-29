해병대 문화 체험 한자리에…'김포 해병대 문화축제' 11월 1일 개막

헬기·상륙장갑차 동원된 상륙작전 시연 '눈길'

전투 장비 체험·기동 시연 대폭 확대

'무적도' 시범·강철근육 콘테스트·군복무장 등 풍성한 프로그램

대명항 제철 해산물까지 안보·美食 관광…'접경지 대표 축제'

해병대 문화 체험을 한 자리에서 즐길 수 있는 '2025 김포 해병대 문화축제'가 오는 11월 1일 김포 함상공원과 대명항 일원에서 열린다. 올해로 2회째를 맞는 이번 축제는 접경지역이라는 김포의 특색을 살려 안보와 문화를 융합한 체험형 축제로, 한층 더 업그레이드된 프로그램으로 관람객을 맞이할 예정이다.

2025 김포 해병대 문화축제 포스터. 김포시 제공

축제의 백미는 단연 해병대 상륙작전 시연이다. 올해는 헬기와 KAAV(한국형 상륙돌격장갑차)가 동원돼 상륙작전 시연이 펼쳐지고 다양한 전투 장비 전시 및 체험과 동시에 실제 전투 장비의 기동 시연이 진행될 예정으로, 평소 접하기 어려웠던 해병대 무기체계를 가까이에서 보고 느끼며 해병대의 강인함을 체감할 수 있다.

축제는 단순한 관람을 넘어 시민이 직접 참여하고 해병대 문화를 경험할 수 있는 체험 프로그램들로 채워진다. 해병대 특공무술인 '무적도' 시범이 펼쳐져 해병대 장병들의 절도 있고 강인한 정신력을 눈앞에서 확인할 수 있고 군복·무장류 착용 체험은 물론 위장크림 체험과 전투식량 등 먹거리 체험, 그리고 박진감 넘치는 사격 체험이 새롭게 추가돼 재미와 실감을 더한다.

해병대 특유의 강인함을 뽐내는 프로그램도 마련된다. 시민들의 체력을 겨루는 '강철체력왕' 이벤트와 현역 장병들이 참여하는 '강철근육 콘테스트'도 개최돼 축제 현장의 열기를 최고조로 끌어올릴 예정이다.

이 외에도 해병대 모병 홍보 부스가 운영되어 젊은이들에게 해병대 정보를 제공하며, 김포시 관광 홍보 프로그램도 함께 진행된다. 축제장 주변으로는 해병대 군용 텐트를 활용한 휴식존도 조성된다.

축제 장소인 대명항에서는 서해 바다에서 갓 잡아 올린 제철 해산물을 구매해 싱싱하고 맛있는 음식을 함께 즐길 수 있어, 안보 체험과 더불어 미식의 즐거움까지 누릴 수 있는 일석이조의 기회를 제공할 것으로 기대된다.

김포시 관계자는 "올해 축제는 시민과 해병대 장병이 함께 소통하고 즐기는 참여형 안보문화 축제로 기획했다"며 "김포함상공원과 대명항의 아름다운 가을 풍경 속에서 가족, 연인, 친구들과 특별하고 알찬 하루를 보내시길 바란다"고 전했다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



