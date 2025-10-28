강수현 시장 "현장 목소리 시정 즉각 반영…사회적 약자와 동행"

양주시, 사회복지협의회서 ‘복지소통 간담회’ 개최

강수현 양주시장,복지 현안 직접 챙긴 '소통 행보'

사회복지 현안에 '최대한 지원 검토' 약속

강수현 양주시장이 민선 8기 4년차를 맞아 사회복지 현장의 목소리를 직접 청취하며 시민 만족 복지 서비스를 위한 강력한 추진 의지를 다졌다.

강수현 양주시장은 28일 양주시장애인종합복지관에서 개최된 '민선8기 4년차 양주시장과의 복지 소통 간담회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 양주시 제공

양주시사회복지협의회(회장 황산)는 28일 양주시장애인종합복지관 강당에서 '민선8기 4년차 양주시장과의 복지 소통 간담회'를 개최했다.

이날 간담회에는 강수현 양주시장을 비롯해 사회복지 단체장 및 기관장 70여 명, 양주시청 사회복지 업무 관련 과장·팀장 10여 명이 참석해 예정된 시간을 초과한 2시간 동안 열띤 논의를 이어갔다.

이번 간담회는 양주시의 복지정책 방향을 공유하고 현장 중심의 소통을 강화하는 실질적인 장으로 마련됐다. 특히 시는 핵심 정책과 주요 현안을 공유하고 현장의 목소리를 시정에 반영하는 데 주력했다.

협의회는 사전에 기관들로부터 제안받은 다양한 복지 현안을 시장에게 전달했으며 주요 내용은 ▲장애인 복지단지 주변 무장애(Barrier-Free) 통합 스마트 공원 조성 제안 ▲사회복지시설 종사자 인건비 가이드 준수 및 건강검진비 지원 확대 등 처우개선 사항 ▲시니어클럽·아동보호전문기관 인력 확충 및 근무 환경 개선 ▲2026년 시행될 통합 돌봄 제도 관련 양주시의 정책 방향 등에 대한 의견들이었다.

강수현 시장은 건의된 사안들에 대해 "어려운 여건에서도 최선을 다하고 있는 사회복지시설 관계자분들께 감사드린다"며" 즉시 해결이 어려운 사안은 주무 부서와 함께 구체적인 검토를 거쳐 협의회에 후속 의견을 전달하겠다"고 밝혔다.

이어 강수현 시장은 "앞으로도 소통하고 협력하여 시민들이 만족하는 복지 서비스를 제공해 나가도록 노력하겠다"며 "현장의 목소리를 경청하고 소통하여 민관 협업을 기반으로 한 복지정책을 수립하고 사회적 약자와 동행하는 양주시가 될 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다. 아울러 "오늘 간담회에서 나온 건의사항은 최대한 지원할 수 있도록 방안을 검토하겠다"고 덧붙였다.

황산 양주시사회복지협의회 회장은 "복지 현장의 소통은 곧 시민의 행복으로 이어진다며 앞으로도 민관이 함께 협력체계를 잘 구축하여 지속적인 소통 창구가 되도록 노력하겠다"며 "참여자들의 지속적인 관심과 지원을 부탁드린다"고 말했다.

강수현 양주시장 등 참석자들이 28일 양주시장애인종합복지관에서 개최된 '민선8기 4년차 양주시장과의 복지 소통 간담회'를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공 원본보기 아이콘

한편, 이날 간담회에 참석한 기관장들은 "복지 현장의 다양한 요구가 잘 전달됐으며, 시장의 답변에서도 긍정적인 공감과 의지를 확인할 수 있었다"며 향후 이와 같은 간담회가 정례적으로 개최되기를 희망했다. 양주시사회복지협의회 역시 이번 간담회를 통해 논의된 의견을 바탕으로 복지정책 개선과 민관 협력체계 강화를 지속 추진할 계획이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



