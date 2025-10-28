김진태 지사 "전국서 가장 넓은 홍천에 스마트 경로당 구축 기뻐"

기존 스마트 경로당 기능과 함께

어르신 누구나 휴식공간으로 이용 가능

스마트 경로당 윷놀이 결승전도 진행

김진태 강원특별자치도지사는 28일 전국 최초로 조성된 홍천군 스마트 나들이 경로당을 방문해 어르신들과 소통의 시간을 가졌다.

김진태 강원특별자치도지사는 28일 전국 최초로 조성된 홍천군 스마트 나들이 경로당을 방문해 윷놀이를 하며 어르신들과 소통의 시간을 갖고 있다. 강원도 제공

스마트 나들이 경로당은 기존의 스마트 경로당과 마찬가지로 스마트 건강관리 기기 등 다양한 스마트 인프라가 구축되어 있으며, 화상시스템을 활용한 노래 및 운동 수업 등 다양한 여가 프로그램을 제공한다.

이와 함께, 나들이 개념이 추가되어 읍내로 나들이 나온 어르신들이 누구나 편리하게 이용할 수 있는 휴식 공간을 제공한다는 점에서 기존 스마트 경로당과 차별화된다. 여기에 버스 도착 시간 안내등도 확인할 수 있어 읍내에 나오신 어르신들에게 보다 편리한 서비스를 제공한다.

김진태 지사는 "홍천군 면적이 전국 시군에서 가장 넓은 데 읍내에 나오신 어르신들이 편안하게 쉴 수 있는 공간을 제공할 수 있게 되어 기쁘다"며 "스마트 경로당답게 오늘 원격으로 윷놀이 대회 결승전이 진행되는데, 항상 어르신들께서 즐겁고 건강하게 지내시기를 바란다"고 전했다.

스마트 경로당 윷놀이 대회는 지난 9월 25일부터 10월 23일까지 29일간 총 30회 경기를 통해 결승 진출 2개 팀(외삼포1리, 두미리)이 선발되었다.

예선전은 스마트 경로당 화상시스템 기반으로 비대면 방식으로 운영되었으며, 어르신들은 각 경로당에서 화상으로 경기에 참여하거나 응원하는 방식으로 진행되었다.

특히, 그동안 경로당에 모이기 어려웠던 어르신들이 화상시스템을 통해 서로 안부를 묻고 윷놀이 대회에 함께 참여하는 기회를 가지며, 현장과 원격이 하나로 연결된 소통의 장이 되었다.

홍천군 스마트 경로당은 2024년 12월까지 56개소를 구축 완료하였으며, 2029년까지 총 150개소 추가 구축해 스마트 경로당 100% 구축을 목표로 하고 있다.





춘천=이종구 기자



