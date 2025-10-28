본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

최민호 세종시장 선두 달리고 있지만… "재지지는 하지 않겠다" 여론도

충청취재본부 김기완기자

입력2025.10.28 18:30

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최 시장 19.3%, 김수현 더민주세종혁신회의 대표12.0%, 황운하 국회의원 11.2%

사진= 김기완 기자

사진= 김기완 기자

AD
원본보기 아이콘

지방선거에 앞서, 진행되고 있는 여론조사에 지역 정가의 관심이 쏠리고 있다.


내년 6월 치러지는 제9회 전국동시지방선거가 7개월 앞으로 다가온 가운데, 세종시장에 대한 여론조사가 진행됐다. 최민호 현 세종시장이 선두를 달리고 있는 것으로 조사됐다.

TJB 대전방송이 조원씨앤아이에 의뢰해 세종시민에게 차기 세종시장 선호도를 조사한 결과 순위별로 보면 최민호 현 세종시장이 19.3%로 앞서고 있고, 김수현 더민주세종혁신회의 대표가12.0%, 조국혁신당 황운하 국회의원이 11.2%를 나타내 1·2·3위를 기록했다.


이어 이춘희 전 세종시장이 10.2%, 조상호 전 세종시 부시장은 9.3%, 이준배 전 세종시 부시장이 5.9%로 나타났다. 잘 모름은 13.2%, 없다는 12.8% 그 외가 6.0%다.


하지만, 현임 최민호 세종시장의 재지지를 묻는 질문에는 반대의 결과가 나왔다. 지지하겠다는 응답이 27.5%지만 지지하지 않을 것이라고 밝힌 응답률은 52.8%로 절반을 넘어섰다. 잘 모르겠다는 응답은 19.8%다.

내년 지방선거 의미에 대해서도 '현 정권 지원을 위해 여권 후보가 당선돼야 한다'는 의견이 52.7%로 절반 이상이었고, '현 정권 심판을 위해 야권 후보가 당선돼야 한다'는 의견은 38.3%로 집계됐다. 모르겠다는 의견은 9.0% 나타났다.


한편, 이번 조사는 TJB 대전방송 의뢰로 조원씨앤아이가 2025년 10월 25~26일 양일간 세종특별자치시 거주 18세 이상 남녀 대상으로 ARS 여론조사 (휴대전화 가상번호 100%, 성, 연령대, 지역별 비례 할당 무작위 추출)를 실시한 결과다. 표본수는 805명(총 통화시도 1만1772명, 응답률 6.8%), 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p다. 그 밖의 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

금값 폭락에도 오히려 “좋다” 외친 전문가들 “내년엔 5000달러”

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기