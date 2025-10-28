광주시, 도시계획위원회 25명 위촉…2027년까지 도시계획 심의·자문

광주시, '미래 공간 설계' 제13대 도시계획위원회 출범

경기 광주시는 28일 시청 순암홀에서 '제13대 광주시 도시계획위원회 위촉식'을 개최했다.

방세환 광주시장이 28일 시청 순암홀에서 '제13대 광주시 도시계획위원회 위촉식'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공

이번에 새롭게 구성된 제13대 도시계획위원회는 총 25명으로 ▲당연직 위원 2명 ▲주민대표 시의원 2명 ▲임명직 위원 1명 ▲도시계획·건축·교통·환경 등 각 분야의 전문성을 갖춘 민간 전문가 20명으로 구성됐다.

위원들은 오는 2027년 8월까지 2년간 광주시의 상위계획 및 기본계획의 공간구조와 개발축을 고려한 도시관리계획, 도시개발사업, 각종 개발행위허가 등에 관한 심의 및 자문 기능을 수행하게 된다.

이날 위촉장 수여식 후에는 위원회의 공정하고 투명한 운영을 위한 운영방식, 심의결과 처리요령, 기반시설 확보 등 중점 검토사항에 대한 안내와 교육이 함께 진행됐다.

방세환 시장은 "광주시는 인구 42만 명을 넘어서는 급성장 도시로 주거·산업·교통 등 다양한 분야의 조화로운 발전이 요구되고 있다"며 "도시계획위원회가 광주시의 미래 공간구조를 설계하고 시민의 삶의 질을 높이는 데 중추적인 역할을 해주길 기대한다"고 말했다.

한편, 시는 앞으로도 도시계획위원회를 중심으로 도시관리계획과 개발사업 등 주요 현안에 대해 심도 있는 논의를 이어가며 사람 중심의 지속가능한 도시 광주 실현에 힘쓸 방침이다.





경기 광주=이종구 기자



