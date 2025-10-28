본문 바로가기
광주시, 도시계획위원회 25명 위촉…2027년까지 도시계획 심의·자문

이종구기자

입력2025.10.28 18:02

광주시, '미래 공간 설계' 제13대 도시계획위원회 출범

경기 광주시는 28일 시청 순암홀에서 '제13대 광주시 도시계획위원회 위촉식'을 개최했다.

방세환 광주시장이 28일 시청 순암홀에서 '제13대 광주시 도시계획위원회 위촉식'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 광주시장이 28일 시청 순암홀에서 '제13대 광주시 도시계획위원회 위촉식'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공

이번에 새롭게 구성된 제13대 도시계획위원회는 총 25명으로 ▲당연직 위원 2명 ▲주민대표 시의원 2명 ▲임명직 위원 1명 ▲도시계획·건축·교통·환경 등 각 분야의 전문성을 갖춘 민간 전문가 20명으로 구성됐다.


위원들은 오는 2027년 8월까지 2년간 광주시의 상위계획 및 기본계획의 공간구조와 개발축을 고려한 도시관리계획, 도시개발사업, 각종 개발행위허가 등에 관한 심의 및 자문 기능을 수행하게 된다.

이날 위촉장 수여식 후에는 위원회의 공정하고 투명한 운영을 위한 운영방식, 심의결과 처리요령, 기반시설 확보 등 중점 검토사항에 대한 안내와 교육이 함께 진행됐다.


방세환 시장은 "광주시는 인구 42만 명을 넘어서는 급성장 도시로 주거·산업·교통 등 다양한 분야의 조화로운 발전이 요구되고 있다"며 "도시계획위원회가 광주시의 미래 공간구조를 설계하고 시민의 삶의 질을 높이는 데 중추적인 역할을 해주길 기대한다"고 말했다.


한편, 시는 앞으로도 도시계획위원회를 중심으로 도시관리계획과 개발사업 등 주요 현안에 대해 심도 있는 논의를 이어가며 사람 중심의 지속가능한 도시 광주 실현에 힘쓸 방침이다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
