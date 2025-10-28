본문 바로가기
구윤철 "3분기 GDP는 새 정부 성적표···소비 살아나고 투자도 늘어"

세종=조유진기자

입력2025.10.28 16:21

기재부 연간 전망 0.9%→1%대 상향 시사

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 28일 서울 마포구 누리꿈스퀘에서 열린 '공공기관 AI 대전환 워크숍'에 참석, 개회사를 하고 있다. 2025.10.28 윤동주 기자

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 28일 서울 마포구 누리꿈스퀘에서 열린 '공공기관 AI 대전환 워크숍'에 참석, 개회사를 하고 있다. 2025.10.28 윤동주 기자

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 28일 "이번 3분기 국내총생산(GDP)은 새 정부의 진짜 온전한 경제 성적표"라고 말했다.


구 부총리는 이날 서울 상암동 누리꿈스퀘어에서 열린 '공공기관 인공지능(AI) 대전환 워크숍'을 마친 뒤 이같이 언급했다.

구 부총리는 "(GDP 증가율이) 올해 1분기 -0.2%, 2분기 0.7%에 이어 3분기에 1.2%를 실현했는데 굉장히 의미 있다"며 "소비가 살아나고, 투자도 늘었고 특히 건설쪽 감소폭이 굉장히 줄었다"고 설명했다. 수출도 좋아지고 있다고 평가했다.


구 부총리는 "정부가 1·2차 추경을 통해 역할한 부분이 겹쳐서 나온 성적표"라며 "내수 활성화를 지속적으로 하면서 중장기적으로 한국 경제의 잠재성장률 향상을 위해 AI 대전환을 해야 한다"고 강조했다.


구 부총리는 "공공기관에서도 댐 관리와 민원처리, 안전관리 등을 AI를 통해서 한다면 공공부문 생산성이 향상되고 대국민 서비스가 개선될 것"이라며 "대한민국의 선순환 구조를 위한 가장 좋은 '툴'은 AI이고, 공공기관이 AI대전환을 한다면 한국의 생산성이 더 높아지고 GDP를 높이는 효과가 있을 것"이라고 덧붙였다.

올해 연간으로 1% 성장률 가능성에는 "최선을 다해 노력하겠다"고 말했다.


기재부는 이날 세종청사에서 경제동향 브리핑을 열고 "3분기 GDP는 내부 전망보다 확실히 많이 좋다"며 올해 경제성장률 전망치를 기존 0.9%에서 1%대로 상향 조정할 가능성을 시사했다.


김재훈 기재부 경제정책국장은 "연간 전망에는 미·중 및 한·미 관세협상의 불확실성이 있지만, 기존 전망보다는 1% 성장률을 달성할 가능성이 높아졌다"고 말했다. 전체적으로는 수출이 선방한 가운데 내수가 성장을 견인하고, 재정의 마중물 역할에 힘입어 민간이 성장을 주도했다는 게 정부 진단이다.


한국은행이 이날 발표한 3분기 실질 GDP 성장률(전기 대비·속보치)은 1.2%로 작년 1분기 이후 6분기 만에 가장 높은 수치다. 정부는 7월 경제정책방향을 통해 올해 성장률 전망치를 종전 2.2%에서 0.9%로 대폭 하향 조정한 바 있다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr
AD

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

