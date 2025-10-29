정부 규제에도 오른다…주택전망지수 4년 만에 최고치 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①"더 오를 것" 주택가격전망지수 10P 급등…4년來 최고
②'코스피 불장' 이끈 외국인…이달에만 5조원 담았다
③경기침체·고물가에도…가전·패스트푸드 브랜드 선전
MARKET INDEX : Year to date
○미 뉴욕증시 3대 지수 또 최고치
○AI 낙관론·빅테크 실적 기대감
○엔비디아 5% 오르며 최고가 경신
Top3 NEWS
■ "집값 더 오를 것" 기대심리 4년 만에 최고… 6월도 뛰어넘어
○2021년 '패닉바잉' 수준까지 급등
○"6·27 대책 이전 수준만큼 다시 올라"
■ 외국인, 코스피 4000시대 열고 10만전자 밀고
○이달 코스피서 5조8000억 순매수
○같은 기간 삼전 5조1000억원 사들여
■ 경기 침체에도 가전 업종 선전, 서비스업은 패스트푸드 돋보여
○평균 점수 75.0점으로 지난해 대비 하락
○TV·스마트폰·김치냉장고·세탁기·에어컨 등 가전 업종 선전
그래픽 뉴스 : 에틸렌 줄이면 연쇄 타격… 석화 중소기업, NCC 원료 수급 빨간불
○기초유분 병렬 생산… 협력 중소기업 비율 90%
○프로필렌 등 원료 받는 화학사들 "확보 우려"
○산단 재편 논의 본격화… 전방기업 지원책은 공백
the Chart : 기관 사칭 보이스피싱 사기, 5년 새 6배 증가
○'기관 사칭' 사기 피해액 최근 5년간 6배 급증
○대출빙자·메신저피싱 사기보다 정교한 '기관 사칭'
○전문가 "부처·기관 공조 사전대응 더 철저히"
오늘 핵심 일정
○국내
○해외
14:00 일본 가계신뢰도 (10월)
17:00 스페인 GDP (QoQ) (3분기)
19:30 독일 10년물 Bund 국채 입찰
21:30 미국 상품 무역수지 (9월)
21:30 미국 자동차 제외 소매 재고 (9월)
22:45 캐나다 금리결정
23:30 미국 원유재고
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 20%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
