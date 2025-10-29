정부 규제에도 오른다…주택전망지수 4년 만에 최고치 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①"더 오를 것" 주택가격전망지수 10P 급등…4년來 최고

②'코스피 불장' 이끈 외국인…이달에만 5조원 담았다

③경기침체·고물가에도…가전·패스트푸드 브랜드 선전



MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대 지수 또 최고치

○AI 낙관론·빅테크 실적 기대감

○엔비디아 5% 오르며 최고가 경신

Top3 NEWS

■ "집값 더 오를 것" 기대심리 4년 만에 최고… 6월도 뛰어넘어 ○10월 주택가격전망지수 122

○2021년 '패닉바잉' 수준까지 급등

○"6·27 대책 이전 수준만큼 다시 올라"

■ 외국인, 코스피 4000시대 열고 10만전자 밀고 ○'사천피' '10만전자' 일군 외국인

○이달 코스피서 5조8000억 순매수

○같은 기간 삼전 5조1000억원 사들여

■ 경기 침체에도 가전 업종 선전, 서비스업은 패스트푸드 돋보여 ○61개 업종, 222개 브랜드 국가브랜드경쟁력지수

○평균 점수 75.0점으로 지난해 대비 하락

○TV·스마트폰·김치냉장고·세탁기·에어컨 등 가전 업종 선전

그래픽 뉴스 : 에틸렌 줄이면 연쇄 타격… 석화 중소기업, NCC 원료 수급 빨간불

○기초유분 병렬 생산… 협력 중소기업 비율 90%

○프로필렌 등 원료 받는 화학사들 "확보 우려"

○산단 재편 논의 본격화… 전방기업 지원책은 공백

the Chart : 기관 사칭 보이스피싱 사기, 5년 새 6배 증가

○'기관 사칭' 사기 피해액 최근 5년간 6배 급증

○대출빙자·메신저피싱 사기보다 정교한 '기관 사칭'

○전문가 "부처·기관 공조 사전대응 더 철저히"

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

14:00 일본 가계신뢰도 (10월)

17:00 스페인 GDP (QoQ) (3분기)

19:30 독일 10년물 Bund 국채 입찰

21:30 미국 상품 무역수지 (9월)

21:30 미국 자동차 제외 소매 재고 (9월)

22:45 캐나다 금리결정

23:30 미국 원유재고

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 5℃( ▲ 3 ℃ ) ｜최고기온 : 17℃( ▲ 5℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 0%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

