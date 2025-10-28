"美 보호무역 대응"…中·아세안, 'FTA 3.0' 확대개정안 체결

"많은 국가가 부당하게 높은 관세 부과받고 있어"

미국의 보호무역주의 강화에 맞서 중국과 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)이 자유무역협정(FTA) 확대 개정안을 체결했다.

28일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 중국의 왕원타오 상무부장(왼쪽)과 틍쿠 자프룰 아지즈 말레이시아 투자통상산업부 장관이 아세안·중국 자유무역협정(FTA) '버전 3.0' 확대 개정안에 서명했다.

아세안 정상회의 마지막 날인 28일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 리창 중국 국무원 총리와 올해 아세안 의장국 말레이시아의 안와르 이브라힘 총리가 중국·아세안 FTA '버전 3.0'에 서명했다.

지난 5월 협상이 마무리된 이번 확대 개정안은 디지털 및 친환경 경제, 공급망 상호 연결, 중소기업 지원, 소비자 보호 등의 영역을 새로 포괄하는 관련 규정과 통관 절차 등의 개정·신설 내용을 담고 있다.

중국·아세안 FTA는 2010년에 발효됐으며, 이 기간 아세안은 중국의 최대 교역 상대방으로 떠올랐다. 양측 간 교역 규모는 2010년 2355억달러에서 지난해 약 1조달러로 급증했다고 AP통신은 전했다.

리창 총리는 아세안·중국이 긴밀히 협력하면 세계 경제의 불확실성 극복에 도움이 될 수 있다면서 경제적 강압·괴롭힘 앞에서 "연대 대신 대립을 추구하는 것은 아무런 이득도 없다"고 밝혔다. 특히 "일방주의·보호무역주의가 세계 경제·무역 질서에 심각한 영향을 미쳤으며, 외부 세력의 지역 내 간섭이 심화하고 있다"면서 "여러 국가가 부당하게 높은 관세를 부과받고 있다"고 강조했다.

틍쿠 자프룰 아지즈 말레이시아 투자통상산업부 장관은 "중국이 오랫동안 아세안의 최대 교역 상대국이었기 때문에 아세안·중국 협력은 중요하다"며 "이제 중국에 있어서 아세안도 마찬가지로 중요하다"고 말했다.





