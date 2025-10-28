美·日 '무역합의 이행' 공동성명…'女아베' 다카이치 선물세례(종합)

트럼프·다카이치 '새 황금 시대' 협력

백악관, 공동성명 담은 문서 게재

다카이치, 트럼프 노벨평화상 추천

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리가 28일 오전 도쿄 아카사카 영빈관(별궁)에서 첫 미·일 정상회담을 진행하고 있다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리와 28일 첫 미·일 정상회담에서 양국 동맹 강화 방침을 확인하고 안보, 경제 현안을 논의했다. 양국 정상은 이번 회담에서 미·일 동맹의 '새 황금시대(NEW GOLDEN AGE)'를 열기 위해 적극 협력키로 했다. 트럼프 대통령은 다카이치 총리를 향해 비교적 온화한 태도를 유지하면서도 5500억달러(약 787조원) 대미 투자 계획을 구속력 있게 묶어두는 등 '거래 주의적 외교' 기조를 유지했다.

화기애애한 분위기 속 40분간 회담

양국 정상은 약 40분간 진행된 회담 초반 고(故) 아베 신조 전 일본 총리와의 인연, LA다저스 소속 메이저리거인 오타니 쇼헤이 선수 등을 공통분모 삼아 화기애애한 분위기를 연출했다.

다카이치 총리는 회담 초반 "아베 전 총리는 대통령님의 역동적인 외교에 대해 자주 이야기하곤 했다"고 공감대 형성을 시도했다. 그러자 트럼프 대통령은 "진심으로 감사드리며, 총리 취임을 축하한다"고 화답한 후 "아베 신조는 훌륭한 친구였다. 그는 당신(다카이치 총리)을 매우 높이 평가했다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 또 "아베 전 총리가 다카이치 총리가 지금 총리로서 일하고 있다는 사실을 알았다면 매우 기뻐했을 것"이라며 "아베 전 총리 피격 당시 큰 슬픔을 느꼈다"라고도 했다.

다카이치 총리는 트럼프 대통령이 자신의 총리 당선 직후 보낸 축하 메시지에 감사를 표했다. 또 태국과 캄보디아 간 휴전 합의 중재에 기여한 트럼프의 노력을 높이 평가했다. 그는 "대통령님의 흔들림 없는 세계 평화와 안정에 대한 헌신을 높이 평가한다. 저 역시 깊은 인상과 영감을 받았다"고 트럼프 대통령을 치켜세웠다. 그러면서 "자유롭고 개방된 인도·태평양(Free and Open Indo-Pacific) 실현이라는 공동 목표를 위해 미국과의 협력을 한층 더 심화할 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

다카이치 총리는 이번 회담에서 직접적인 언급은 없었으나 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천하겠다는 의사를 전달했다고 교도통신이 백악관을 인용해 전했다. 트럼프 대통령과 밀월 관계였던 아베 전 총리도 2019년 북한과 긴장 완화를 이유로 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천한 바 있다.

트럼프 "우리는 가장 강력한 동맹국"

다카이치 총리의 모두발언이 끝난 후 트럼프 대통령은 "일본을 지원하기 위해 필요한 어떤 도움(favor)이라도 제공할 준비가 돼 있다"며 "우리는 가장 강력한 수준의 동맹국"이라고 양국 동맹 관계를 재확인했다. 다카이치 총리가 일본 최초의 여성 총리라는 점에 대해서도 "그건 정말 대단한 일이다. 당신은 일본 역사상 위대한 총리 중 한 명이 될 것"이라고 치켜세웠다.

미국과 일본 간 갈등 요소인 관세 문제나 일본의 대미 투자 약속 등 민감한 사안은 언급되지 않았다. 프로젝트 선정 방식과 일본이 개입할 수 있는 권한 등은 명확하게 공개되지 않은 상태다.

다만 트럼프 대통령은 일본의 5500억달러 대미 투자가 포함된 미·일 무역 합의에 대해 "매우 공정한 합의"라고 주장했다. 일본의 대미 투자는 투자 기한, 절차, 이익 배분 방식 등이 미국 측에 상당히 유리해 일본 내에서 비판이 제기됐으나, 트럼프 대통령은 이를 변경하지 않겠다는 뜻을 명확히 나타낸 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 또 일본의 방위비 증액을 언급하면서 "일본이 군사 역량을 대폭 강화하고 있다는 것을 알고 있다. 미국은 일본으로부터 상당한 규모의 군사 장비 주문을 받았다"고 밝혔다.

앞서 다카이치 총리는 이런 트럼프 대통령 측 불만을 의식한 듯 지난주 국회 연설에서 "제2차 세계대전 이후 최대 규모의 방위력 증강을 가속화하겠다"고 밝힌 바 있다. 그는 일단 일본 방위비를 국내총생산(GDP) 대비 2%로 늘리는 시점을 2년 앞당겨 2025회계연도(2025년 4월∼2026년 3월)에 달성하기로 한 바 있다.

백악관, '새 황금시대' 양국 공동성명 공표

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

트럼프 대통령과 다카이치 총리는 첫 정상회담을 마친 후 곧장 '미·일 동맹의 새로운 황금시대(NEW GOLDEN AGE)로 함께 나아가자'는 이름의 공동성명에 서명했다.

미 백악관이 공개한 문서에 따르면, 양국 정상은 이날 지난 7월 22일 체결된 미·일 프레임워크 합의와 더불어 9월 4일 발표된 전략적 투자에 관한 양해각서(MOU)의 내용을 양국이 지속해서 이행하고 있음을 재확인했다. 또 각국 장관들에 "끊임없이 발전하는 미·일 동맹의 새로운 황금시대(NEW GOLDEN AGE)"를 향해 추가 조처를 할 것을 지시했다.

백악관은 두 정상은 앞으로도 충실한 합의 이행을 통해 양국 경제 안보를 강화하고, 경제 성장을 촉진하며, 전 세계 번영을 지속해서 견인하게 될 것이라는 점을 재확인했다고 전했다.

공동성명의 구체적인 내용을 보면 핵심 광물·희토류 분야 협력체계를 구축한다는 내용이 담겼다. 앞서 트럼프 대통령은 말레이시아에서 동남아 4개국과 희토류 관련 협정을 체결한 바 있다. 미국이 오는 30일 한국에서 열리는 미·중 정상회담을 앞두고 있어 자국 협상력을 높이려는 조치로 풀이된다.

또 미·일 양국은 공급망 격차 해소를 위해 함께 공동 프로젝트를 선정하며 6개월 이내 금융지원을 제공할 조처를 할 뜻이 있다는 약속도 포함됐다. 180일 이내에 '광물·금속 투자 장관급 회의'를 개최한다는 내용도 담겼다.

양국 무역 합의의 핵심 사항으로 꼽히는 일본의 대미 관세 및 5500억달러 투자 협정 관련 세부 사항은 포함되지 않았다. 다만 미국 측 무역 협상 '키맨'으로 꼽히는 하워드 러트닉 미국 상무장관이 이날 일본 니혼게이자이신문(닛케이)과의 인터뷰를 통해 대미 투자 계획 등을 비교적 상세히 밝혔던 만큼, 이를 따를 가능성이 큰 것으로 관측된다.

러트닉 장관은 닛케이에 일본의 대미 투자금을 발전소와 파이프라인 등 손실 위험이 제로(0)에 가까운 미 인프라 사업에 투입할 것이라고 밝혔다. 트럼프 행정부는 연내 일본의 대미 투자 '1호' 사업을 확정할 계획인데, 첫 번째 프로젝트는 전력 인프라 분야가 될 가능성이 높다고 전했다. 또 일본 기업의 대미 투자를 촉진하기 위해 공장 인허가 절차를 신속히 하고, 공장 건설 인력의 비자 발급은 상무부가 직접 담당하겠다는 방침도 밝혔다.

다카이치, 벚나무·金 골프공 등 선물 세례

이날 정상회담에선 '아베 계승자'를 자처한 다카이치 총리답게 트럼프 대통령을 향한 극진한 대우도 눈에 띄었다. 다카이치 총리는 트럼프 대통령에게 내년 미국 건국 250주년을 기념해 워싱턴D.C.에 벚나무 250그루를 추가로 기증하겠다고 밝혔다. 내년 독립기념일 축하 행사를 위해 아키타현에서 제작된 불꽃놀이도 선물한다는 방침이다.

다카이치 총리는 골프를 좋아하는 트럼프 대통령에게 이시카와현 가나자와시 금박 기술을 활용한 '황금 골프공'과 함께 아베 전 총리가 사용했던 골프 장비도 선물한 것으로 알려졌다.

이날 회담장 외부에는 미국 포드의 픽업트럭 F-150과 미국에서 생산된 도요타 자동차가 전시됐다. 일본 정부가 포드 F-150 트럭 100대를 구매하는 방안을 검토하는 것으로 알려진 가운데, 이를 트럼프 대통령이 직접 보고 실감할 수 있도록 강조한 셈이다.

한편 양국 정상은 해당 팀들의 경기를 함께 시청한 후 예정 시간보다 다소 늦게 정상회담을 시작했다. 이날 다카이치 총리는 글로벌 야구대회인 월드시리즈를 언급하면서 "현재 LA다저스가 (토론토 블루제이스)에 1대0으로 앞서 있다"고 말문을 열었다. 미국 야구팀인 LA다저스에서는 일본 출신 메이저리거인 오타니 선수가 활약 중이다.

트럼프 대통령과 다카이치 총리는 회담을 마친 후 오찬을 함께하고 일본인 납북 피해자 가족을 만났다. 트럼프 대통령은 납치 문제를 잊지 못했다며 문제 해결을 위한 의지를 드러냈다고 교도통신이 전했다.

양국 정상은 이날 오후 미국 대통령 전용 헬기인 '마린원'에 동승해 요코스카 미 해군 기지로 이동할 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 해군 기지에서 연설할 예정이라고 일본 언론이 전했다. 양 정상은 미국 원자력 항공모함 조지워싱턴호에 함께 오른다.





