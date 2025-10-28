본문 바로가기
농협은행, 자산관리 및 여신·외환 융합 전문가 과정 운영

오규민기자

입력2025.10.28 14:05

내년부터 RWM 전문가 과정 도입

NH농협은행이 내년부터 자산관리(WM) 분야의 심화교육과 여신·외환(RM) 분야의 실무교육을 융합한 'RWM 전문가 양성 과정'을 새롭게 도입한다고 24일 밝혔다.


이번 교육은 기존 6개월간 운영되던 '자산관리전문역 양성과정'을 개편해 4개월의 자산관리 교육과정과 2개월의 여신·외환교육 과정으로 결합한 것이 특징이다. 농협은행은 자산관리 역량을 기반으로 여신심사, 외국환까지 아우르는 종합적 금융지식을 갖춘 금융 전문가를 체계적으로 육성한다는 방침이다.

농협은행, 자산관리 및 여신·외환 융합 전문가 과정 운영
교육과정은 실제 고객사례를 중심으로 한 실습형 프로그램으로 구성돼, 단순한 이론교육을 넘어 현장 중심의 문제해결 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 향후 RWM 인증체계를 도입하고, 심화·보수교육을 추가 실시해 우수 수료자에 대한 지속적인 경력개발 시스템을 구축할 계획이다.

농협은행 관계자는 "이번 과정은 영업의 핵심인 RM과 WM을 융합한 새로운 금융 인재 양성의 출발점"이라며 "앞으로도 농협은행은 다양한 직무영역에서 종합금융 역량을 갖춘 인재를 지속적으로 육성해 인적 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

