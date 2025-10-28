토스뱅크, '제10회 금융의 날' 국무총리 표창 등 3개 영역 수상

포용금융 부문에서 국무총리·금융위원장 표창, 저축투자 부문에서 금융위원장 표창 수상

이은미 토스뱅크 대표 "혁신과 포용으로 금융이 누구에게나 공정하고 안전하게 닿을 수 있도록 노력할 것"



28일 서울 영등포구 한국경제인협회 본부에서 열린 '제10회 금융의 날' 행사에서 국무총리 표창 등 3개 영역에서 수상한 토스뱅크 이은미 대표(왼쪽 두번째)와 임직원을 비롯해 이억원 금융위원장(왼쪽 세번째), 이찬진 금융감독원장(왼쪽 네번째)이 환하게 웃으며 기념촬영을 하고 있다. 토스뱅크 AD 원본보기 아이콘

토스뱅크가 '제10회 금융의 날'을 맞아 포용금융 부문에서 국무총리 표창과 금융위원장 표창을, 저축투자 부문에서 금융위원장 표창을 수상했다.

토스뱅크는 28일 오전 서울 영등포구 한국경제인협회 본부에서 열린 '제10회 금융의 날' 기념식에서 총 2개 부문, 3개 영역에서 수상했다고 밝혔다. 최승락 토스뱅크 금융소비자보호총괄책임자(CCO), 조원형 전세대출스쿼드 리더가 포용금융 부문에서 각각 국무총리 표창과 금융위원장 표창을 수상했다. 황현정 고객자산총괄책임자는 저축투자 부문에서 금융위원장 표창을 받았다.

최승락 CCO는 토스뱅크가 국내 은행권 최초로 금융사기 피해자에게 실질적인 보상을 제공하는 '안심보상제'를 도입해 운영한 점을 높이 평가받았다. 토스뱅크는 출범과 함께 고객들의 피해 예방을 넘어 피해 이후 실질적 회복을 지원하는 체계를 마련했다. 은행의 적극적인 사회적 책무를 새롭게 세우고 금융소비자 보호를 고객과의 상생 가치 실현으로 연결했다.

황현정 총괄본부장은 토스뱅크가 인터넷은행 최초로 WM서비스를 도입했다는 공로를 인정받았다. 토스뱅크의 대표 서비스인 '목돈굴리기'는 금융소비자의 투자 접근성을 획기적으로 개선했다. 2022년 8월 출시 이후 채권, 발행어음, RP, ELB 등으로 확장하며 고객의 투자 선택 폭을 넓혔다. 또 신용등급, 수익률, 투자기간 등 주요 정보를 시각화하고 투자 계산기 기능을 도입해 고객들의 투자 결정을 돕고 있다. 그 결과 3년 만인 올 9월 말 기준 20조 원이 넘는 고객들의 수요 속에 플랫폼으로서의 토스뱅크 역량도 한층 강화될 수 있었다.

금융 취약계층을 위한 포용금융 상품 기획, 전세사기 피해 예방 시스템의 구축은 조원형 리더가 수상하는 토대가 됐다. 2023년 9월 출시된 토스뱅크의 전·월세 자금 대출 상품은 인터넷은행 최초로 '다자녀 특례보증' '신용회복지원자특례보증'을 도입하며 금융 접근성이 낮은 고객에게 새로운 기회를 전했다. 특히 '전세지킴보증'은 주택 유형과 무관하게 고객들이 손쉽게 비대면으로 반환보증을 가입할 수 있도록 했다. '전세사기' '깡통전세'의 불안에 떠는 청년들에게 사회 안전망으로 기능했다.

이날 자리를 빛낸 이은미 토스뱅크 대표는 "토스뱅크의 쉼없는 혁신과 경계없는 포용은 '제10회 금융의 날'에서도 빛났다고 생각한다"며 "고객의 신뢰를 바탕으로 금융이 누구에게나 공정하고 안전하게 닿을 수 있도록 노력해 나갈 것"이라고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>