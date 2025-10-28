본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

엘앤케이바이오메드, 유로스파인 2025 참가

박형수기자

입력2025.10.28 13:46

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

메이저사와 유럽 내 공급망 확대 위한 협업 논의

척추 임플란트 제조업체 엘앤케이바이오 메드는 지난 22일부터 24일까지 덴마크 코펜하겐에서 열린 '유로스파인(EUROSPINE) 2025'에 참가해 높이확장형 케이지(Expandable Cage) 제품군을 적극 홍보했다고 28일 밝혔다.


유로스파인 학회는 북미 척추학회(NASS), 글로벌 척추학회(GSC)와 함께 세계 3대 척추 관련 학술 행사로 꼽히는 권위 있는 국제 학술 대회다. 100여 개 이상의 세계적인 척추 전문 기업과 연구 기관이 참가해 최신 수술 기술, 첨단 치료법, 임상 연구, 교육 프로그램 등 다양한 분야를 다룬다.

엘앤케이바이오는 올해 처음으로 유로스파인 학회에 단독 부스로 참가했다. 유럽 의료진을 대상으로 높이확장형 케이지 제품군 데모 시연 및 피드백 수집 세션을 진행해 제품 경쟁력을 검증받았다. 유럽 의료진 및 현지 대리점과 유럽 내 높이확장형 케이지 시장점유율 확대에 대한 전략적 논의를 했다. 학회를 통해 확보한 인사이트를 기반으로 유럽 지역을 비롯해 중동 등 유럽에 인접한 비유럽 국가의 신규 판로 확대 가능성도 모색했다.


엘앤케이바이오는 지난 7월 높이확장형 케이지 제품군의 시장 확대를 위해 글로벌 메이저사와 만났다. 이번 학회는 글로벌 메이저사 유럽 현지 경영진과 유럽 내 공급망 확대를 위한 유통 전략 및 공동 마케팅(Co-marketing) 방안을 논의하기 위해 강국진 엘앤케이바이오 회장이 참석했다. 영국, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 스위스 등 유럽 주요국 경영진과의 미팅을 통해 제품 공급과 관련된 협력 방안을 모색했다. 제품의 우수한 품질과 사용 편의성에 대해 긍정적인 평가를 받았다. 향후 후속 미팅을 지속해서 이어갈 예정이다.


강국진 엘앤케이바이오 회장은 "글로벌 메이저사와 품질 계약은 현재 최종 단계인 품질 실사만 남아 있다"며 "확정된 일정에 맞춰 순항 중"이라고 말했다.

엘앤케이바이오 관계자는 "유럽은 척추 임플란트 분야에서 기술 수준과 시장 규모 모두 세계적으로 중요한 시장"이며 "학회에 핵심 인력을 총동원해 유럽 내 주요 파트너십을 확보하고자 했다"고 설명했다.


엘앤케이바이오는 '유로스파인 2025' 참가해 척추 관련 병원 의료진에게 제품을 소개했다. 엘앤케이바이오.

엘앤케이바이오는 '유로스파인 2025' 참가해 척추 관련 병원 의료진에게 제품을 소개했다. 엘앤케이바이오.

AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"눈을 의심했다"…2호선 객실에 앉아 '보쌈 만찬' 차린 승객

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

노트르담 대성당 복원 목수 "인생 최고의 날" 성당서 결혼식

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기