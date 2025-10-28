부산진해경제자유구역청, 강서구보건소와 의료용 마약류 합동점검 실시

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 강서구보건소와 함께 오는 28일부터 11월 14일까지 구역 내 의료기관, 약국, 동물병원, 의약품도매상 등 16개소를 대상으로 '의료용 마약류 취급업소 합동점검'을 집중 실시한다.

이 점검은 디아제팜, 졸피뎀 등 의료용 마약류의 불법 유통과 오남용을 예방하고 구역 내 보건의료기관의 전반적인 의약품 관리 실태를 점검하기 위한 것이다.

경자청과 강서구보건소가 협력해 점검을 진행함으로써 마약류뿐 아니라 의약품 전반에 대한 안전관리 수준을 종합적으로 확인할 계획이다.

식품의약품안전처가 운영하는 마약류통합관리시스템(NIMS)의 빅데이터 분석을 기반으로 점검 대상을 선정, 주요 점검 항목은 ▲마약류 구입·양도·양수·폐기 등 취급보고의 적정 여부 ▲저장시설의 안전관리와 잠금장치 설치 여부 ▲유효기간 경과·변질·오염된 마약류의 판매 금지 여부 ▲관리대장 등 기록·보존 상태 ▲의약품 품질과 유통·보관 기준 준수 여부 등이다.

경자청은 강서구보건소와의 협력을 통해 의료기관, 약국, 도매상 등 마약류 취급업소의 안전관리 수준을 지속적으로 점검하고, 주민이 안심할 수 있는 보건환경을 조성해 나갈 방침이다.

박성호 청장은 "이번 합동점검을 통해 의료용 마약류의 불법 유통을 사전에 차단하고, 지역 내 의료기관과 약국의 안전관리 체계를 강화하겠다"며 "관계기관과의 긴밀한 협력을 통해 안전하고 건강한 경제자유구역을 만들어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>