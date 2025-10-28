본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

과학

"과학외교, 이제는 선택이 아닌 필수"…한림원 "과기정통부-외교부 협력 강화해야"

김종화기자

입력2025.10.28 10:51

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국과학기술한림원 '한림원의 목소리 제115호' 통해 과학외교 전략 제안

과학기술 주도권을 둘러싼 글로벌 경쟁이 심화되는 가운데, 한국과학기술한림원이 "과학기술정보통신부와 외교부 간 협력 강화를 통해 과학외교 역량을 높여야 한다"고 제언했다.


한림원은 28일, '과학외교의 패러다임 변화, 대한민국의 전략은?'을 주제로 한 '한림원의 목소리' 제115호를 통해 변화하는 국제질서 속에서 한국형 과학외교의 전략 방향을 제시했다.

한림원의 목소리 제115호 표지. 한국과학기술한림원 제공

한림원의 목소리 제115호 표지. 한국과학기술한림원 제공

AD
원본보기 아이콘

한림원은 최근 전 세계적으로 과학외교의 관점이 이념적 접근에서 실용적·전략적 접근으로 전환됨에 따라 한국도 국가 과학기술 주도권 확보를 위한 외교 전략의 재설계가 필요하다고 강조했다.

특히, 한림원은 외교정책에서의 과학, 과학정책에서의 외교가 동시에 중요해지고 있는 흐름을 짚으며, 이를 뒷받침할 구체적 방안으로 △과학기술 거점 재외공관 확대 등 과기정통부와 외교부의 협력 강화, △과학기술에 대한 인문학·사회과학적 연구 지원 체계 구축을 제안했다.


보고서는 "과학기술이 더 이상 순수 연구 영역에 머무르지 않고, 국가 안보·산업·외교정책 전반에 영향을 미치는 시대가 도래했다"며 "과학기술 외교역량은 국력의 새로운 척도가 되고 있다"고 진단했다.


정진호 한림원 원장은 "우리나라에서 '과학외교'는 다소 낯선 개념이지만, 국제질서의 재편 속에서 피할 수 없는 외교전략으로 이미 자리 잡고 있다"고 밝혔다. 그러면서 그는 "과학기술 패권이 국가안보와 직결되는 오늘날, 자주적이고 실용적인 외교를 위해서는 과학외교 역량 확보가 시급하다"고 역설했다.

'한림원의 목소리'는 국가 과학기술의 장기 비전과 정책 방향을 제시하는 한림원의 대표 정책 제안 시리즈로, 과학기술계 석학들이 참여해 국가 현안에 대한 과학기술적 해결책과 정책 개선안을 제시한다. 이번 제115호 역시 정부와 국회, 유관기관 등에 배포돼 정책·법제 개선 논의의 근거자료로 활용될 예정이다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"눈을 의심했다"…2호선 객실에 앉아 '보쌈 만찬' 차린 승객

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

노트르담 대성당 복원 목수 "인생 최고의 날" 성당서 결혼식

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기