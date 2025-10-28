코스피 장중 1.7% 하락…3970대로

코스닥도 900선 밑으로

코스피가 장중 1.7% 넘게 하락하면서 3970대로 떨어졌다. 그동안 가파른 상승에 따른 차익실현 매물이 나오면서 숨을 고르는 모습이다.

28일 오전 10시21분 기준 코스피는 전날 대비 1.74% 떨어진 3972.56을 기록했다. 4010.47로 하락 출발 이후 낙폭을 키우는 모습이다.

외국인과 기관의 매도세가 지수를 끌어내린 것으로 보인다. 특히 외국인의 경우 1조2284억원을 순매도했다. 아직 폐장 전이지만 지난 4월 이후 가장 큰 규모의 순매도다. 기관도 3263억원을 순매도했고, 개인은 이를 받아내며 1조6262억원을 순매수했다.

시가총액 상위 10위 업종 대부분 약세다. HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 597,000 전일대비 27,000 등락률 -4.33% 거래량 114,972 전일가 624,000 2025.10.28 11:04 기준 관련기사 숨 고르는 코스피…장 초반 약세조선업 전망은? 상선 선가 하락, 방산 이익 본격화'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이 전 종목 시세 보기 close 의 낙폭이 4.0%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 519,000 전일대비 16,000 등락률 -2.99% 거래량 3,025,709 전일가 535,000 2025.10.28 11:04 기준 관련기사 숨 고르는 코스피…장 초반 약세코스피 4100 시대 가시권… 실적ㆍ정책ㆍ유동성 삼박자 호재한국 온 '족집게' 댄 아이브스 "SK하이닉스 2배 뛰기도 가능…K기술주 과제 3가지는" 전 종목 시세 보기 close (-3.1%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,003,000 전일대비 36,000 등락률 -3.46% 거래량 84,178 전일가 1,039,000 2025.10.28 11:04 기준 관련기사 숨 고르는 코스피…장 초반 약세한화, LIG넥스원에 1.5조 규모 천궁II 부품공급 계약'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이 전 종목 시세 보기 close (-2.8%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 99,900 전일대비 2,100 등락률 -2.06% 거래량 11,043,360 전일가 102,000 2025.10.28 11:04 기준 관련기사 숨 고르는 코스피…장 초반 약세코스피 4100 시대 가시권… 실적ㆍ정책ㆍ유동성 삼박자 호재플래티어, 삼성전자에 디지털 전환 솔루션 294억 규모 공급 계약 전 종목 시세 보기 close (-2.5%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 250,500 전일대비 4,000 등락률 -1.57% 거래량 339,853 전일가 254,500 2025.10.28 11:04 기준 관련기사 기대감 여전한 한국 증시...아직 늦지 않았다?현대차그룹, APEC서 '수소차·로봇' 뽐낸다숨 고르는 코스피…장 초반 약세 전 종목 시세 보기 close (-2.0%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 113,700 전일대비 1,100 등락률 -0.96% 거래량 366,264 전일가 114,800 2025.10.28 11:04 기준 관련기사 현대차그룹, APEC서 '수소차·로봇' 뽐낸다숨 고르는 코스피…장 초반 약세기아, 쿠팡 연합과 '친환경 택배차' 전환 협력…PBV 생태계 확대 전 종목 시세 보기 close (-1.7%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 116,200 전일대비 1,800 등락률 -1.53% 거래량 480,647 전일가 118,000 2025.10.28 11:04 기준 관련기사 '사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이[마켓 ING]3900선 뚫은 코스피, '사천피' 가나또 사상 최고 코스피, 3940선 안착…'사천피' 바짝 전 종목 시세 보기 close (-1.4%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 499,000 전일대비 4,000 등락률 +0.81% 거래량 209,777 전일가 495,000 2025.10.28 11:04 기준 관련기사 숨 고르는 코스피…장 초반 약세최대 4배 주식자금을 연 4%대 부담 없는 금리로...신용미수대환도 가능[굿모닝 증시]"이벤트 넘치는 한주…사천피 돌파 시도" 전 종목 시세 보기 close (-1.2%) 등 대부분 1% 이상 떨어졌다. 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 82,800 전일대비 900 등락률 +1.10% 거래량 4,401,920 전일가 81,900 2025.10.28 11:04 기준 관련기사 숨 고르는 코스피…장 초반 약세코스피 4100 시대 가시권… 실적ㆍ정책ㆍ유동성 삼박자 호재반도체 ‘빅 사이클’에 올라타 볼까? 투자자들 스탁론 카드 ‘만지작’ 전 종목 시세 보기 close (1.3%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,217,000 전일대비 9,000 등락률 +0.75% 거래량 71,149 전일가 1,208,000 2025.10.28 11:04 기준 관련기사 숨 고르는 코스피…장 초반 약세'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이[굿모닝 증시]"이벤트 넘치는 한주…사천피 돌파 시도" 전 종목 시세 보기 close (0.9%) 등만 선방하고 있다.

코스닥도 902.82로 강보합 출발했으나 개장 직후 전일보다 0.70% 떨어진 896.36까지 내려갔다. 이후 900선을 오가면서 약보합권에 머물고 있다.

외국인만 1249억원을 순매도했고, 개인과 기관은 각각 1502억원, 35억원을 순매수했다.

역시 시총 상위 10위 종목 대부분 약세다. 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 215,500 전일대비 10,500 등락률 -4.65% 거래량 80,549 전일가 226,000 2025.10.28 11:04 기준 관련기사 숨 고르는 코스피…장 초반 약세'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화? 전 종목 시세 보기 close (-3.1%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 259,000 전일대비 14,000 등락률 -5.13% 거래량 78,614 전일가 273,000 2025.10.28 11:04 기준 관련기사 숨 고르는 코스피…장 초반 약세국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화?'사천피 시대' 개막한 코스피…삼성전자는 '10만전자' 찍어 전 종목 시세 보기 close (-3.1%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 173,800 전일대비 900 등락률 +0.52% 거래량 507,169 전일가 172,900 2025.10.28 11:04 기준 관련기사 숨 고르는 코스피…장 초반 약세달리는 말에 올라타도 될까...투자금 부족으로 고민 중이었다면또 사상 최고 코스피, 3940선 안착…'사천피' 바짝 전 종목 시세 보기 close (-1.2$) 등의 낙폭이 두드러졌다. 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 344,500 전일대비 2,500 등락률 +0.73% 거래량 169,525 전일가 342,000 2025.10.28 11:04 기준 관련기사 숨 고르는 코스피…장 초반 약세"삼성전자 다음은 나" 증권사 17곳, 목표가 줄줄이 올린 곳은?"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목 전 종목 시세 보기 close (1.3%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 95,400 전일대비 1,600 등락률 +1.71% 거래량 2,140,050 전일가 93,800 2025.10.28 11:04 기준 관련기사 숨 고르는 코스피…장 초반 약세'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화? 전 종목 시세 보기 close (0.3%)만 올랐다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



