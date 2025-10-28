본문 바로가기
구글, 넥스트에라 손잡고 폐쇄 원전 재가동 참여

이승형기자

입력2025.10.28 09:49

신규 원전 건설 수년 소요…가동 중단 시설 주목

미국 기술기업 구글과 넥스트에라 에너지(NextEra Energy)가 가동 중단된 원자력 발전소를 재가동해 전력을 공급하기로 하는 계약을 체결했다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

양사는 미 아이오와주의 유일한 원자력 시설이었다가 2020년 폐쇄된 '듀안 아놀드 에너지 센터'를 규제 당국의 승인 아래 2029년 1분기까지 재가동할 계획이라고 27일(현지시간) 밝혔다.

구글은 615메가와트(MW) 규모의 이 발전소에서 생산되는 전력을 연중 24시간 공급받아 아이오와주에 있는 구글의 클라우드·인공지능(AI) 인프라 시설에 쓸 예정이다. 넥스트에라 에너지는 "미국이 AI 주도 혁신과 기회의 새 시대를 맞이함에 따라 이번 전략적 협력은 구글이 책임감 있게 사업 수요를 확장할 수 있도록 지원한다"며 "구글과의 전력 구매 계약은 발전소 재가동을 위한 투자를 가능하게 하며, 듀안 아놀드 발전소에서 생산되는 에너지 비용을 충당한다"고 밝혔다.


아울러 넥스트에라 에너지와 구글은 미국 내 신규 원자력 발전소 건설 가능성을 모색하는 협약도 체결했다고 밝혔다. 루스 포라트 구글 최고투자책임자(CIO)는 "이번 협력은 안정적이며 청정한 전력을 공급하는 동시에 경제성을 보호하고 AI 주도 경제를 견인할 일자리를 창출하는 데 필요한 투자의 모범 사례가 될 것"이라고 말했다.


블룸버그통신 등은 기술 대기업들이 AI 개발에 필요한 데이터센터의 막대한 전력 수요를 해결하느라 분주한 가운데, 신규 원자로 건설에는 수년이 소요되기 때문에 가동 중단된 시설을 재가동하는 방안을 에너지 업체들과 함께 모색하고 있다고 전했다. 콘스텔레이션 에너지는 펜실베이니아주 원전 내 원자로 1기를 2027년까지 재가동하고, 홀텍 인터내셔널은 2026년 초까지 미시간주의 팰리세이즈 원전을 재가동할 계획이다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
