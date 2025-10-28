본문 바로가기
유통

한국맥도날드, 2025년 대만 '워킹홀리데이' 진행

임혜선기자

입력2025.10.28 09:39

워케이션 장점에 글로벌 역량 향상
직원 주체적 성장 적극 지원할 것

한국맥도날드가 레스토랑 매니저 직급을 대상으로 한 대만 '워킹홀리데이' 프로그램을 오는 30일부터 12월 말까지 8주간 진행한다고 28일 밝혔다.



워킹홀리데이는 매장 직원들이 새로운 환경에서 근무하며 다양한 시스템과 문화를 직접 경험할 수 있도록 기획된 맥도날드만의 직원 성장 프로그램이다. 단순한 근무 경험을 넘어, 일과 여가를 조화롭게 즐기는 '워케이션(Workation)'의 장점에 더해 글로벌 업무 역량을 키울 수 있어 매회 호응을 얻고 있다.

대만 '워킹홀리데이' 프로그램에 참여하는 직원들이 기념촬영을 하고 있다. 한국맥도날드 제공.

올해 프로그램은 7월 말부터 8월 말까지 지원자 모집과 인터뷰 등의 과정을 거쳐 총 4명의 매니저가 참가자로 선정됐다. 지난달 22일 열린 발대식에 이어 오는 30일부터 대만 타이페이 지역 매장에서 본격적으로 근무가 시작된다. 왕복 항공권과 숙소, 여행자 보험료와 주거 및 생활비 일부를 회사에서 지원할 예정이다.


한국맥도날드 관계자는 "맥도날드는 직원 한 사람 한 사람이 주체적으로 성장할 수 있도록 워킹홀리데이를 비롯한 다양한 프로그램을 통해 지원하고 있다"며 "이번 대만 지역 워킹홀리데이 프로그램은 참가자들이 숙소 선정부터 프로그램 일정 기획까지 직접 주도해 운영하는 만큼, 글로벌 무대에서 시야를 넓히고 전문성과 리더십 역량을 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
