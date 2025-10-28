동국제약, 센텔리안24 '마데카 말차 클렌징' 2종 출시

제주 말차·TECA 결합 '말차-TECA' 함유

동국제약은 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24의 신제품 '마데카 말차 클렌징' 라인 2종을 출시했다고 28일 밝혔다.

이번 신제품은 '마데카 말차 포어 클렌징 오일'과 '마데카 말차 토닝 필링 젤'이다. 2종 모두 한국 전통 발효 기법으로 두 번 발효시킨 제주 말차와 동국제약의 핵심성분 TECA(테카·센텔라아시아티카 정량추출물)를 결합한 '말차-TECA'를 함유한 것이 특징이다.

동국제약 더마코스메틱 브랜드 '센텔리안24'의 신제품 '마데카 말차 포어 클렌징 오일', '마데카 말차 토닝 필링 젤'.

'마데카 말차 포어 클렌징 오일'은 병풀 오일을 함유한 투명 클렌징 오일층과 말차를 함유한 그린 클렌징 오일층으로 돼 있는 신개념의 투톤 클렌징 오일이다. 흔들어서 사용하면 쫀쫀한 시럽 제형으로 피부에 밀착돼 메이크업과 화이트헤드, 블랙헤드를 말끔하게 클렌징 해준다.

또한, 물에 닿으면 빠르게 유화돼 오일 특유의 답답함 없이 산뜻한 마무리감을 선사하며, '라떼필 콤플렉스'를 함유해 순한 필링 효과로 매끄러운 피부결을 완성할 수 있다. '마데카 말차 토닝 필링 젤'은 평소 세안만으로 제거되기 어려운 피부의 묵은 각질을 제거해 맑고 투명한 피부톤으로 가꿔 주는 제품이다. 맑은 초록빛 젤을 롤링하면 숯 캡슐이 터지며 모공 속 피지와 노폐물을 흡착하고, 고마주가 밀려나오며 매끈한 피부결로 가꾸는데 도움을 준다.

센텔리안24 담당자는 "이번 '마데카 말차 클렌징' 2종은 전 세계적으로 주목받는 말차의 항산화 에너지에, 피부 진정효과가 우수한 TECA를 결합해 세안 후 맑고 건강한 피부로 가꿀 수 있다"며 "앞으로도 차별화된 성분과 동국제약의 피부과학 노하우를 바탕으로 글로벌 소비자들에게 새로운 피부 케어 경험을 선사할 것"이라고 말했다.





