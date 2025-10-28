울산엘리야병원, 지역주민 대상 ‘재활건강강좌’ 개최

29일, ‘무릎 수술 전·후 꼭 알아야 할 재활 운동법’ 특강

울산엘리야병원(병원장 정영환)은 오는 29일 오후 1시부터 병원 2층 회의실에서 지역주민을 대상으로 '무릎 수술 전·후 꼭 알아야 할 재활 운동법'이라는 주제로 건강강좌를 개최한다.

이번 강좌는 울산엘리야병원 도수치료센터 김주영 물리치료실장이 진행한다.

매월 개최되는 울산엘리야병원 재활건강강좌는 지역주민들에게 재활 치료에 대한 전문적인 정보와 실용적인 내용을 제공하고 참가자들을 대상으로 행운권 추첨 등 다양한 이벤트를 진행해 호평받아왔다.

재활건강강좌는 고객센터를 통해 신청가능하다.

무릎 수술 전후에는 재활 운동을 통해 수술 부위 회복을 돕고 근육 약화 및 관절 굳음, 통증 등을 예방해야 한다. 빠른 일상 복귀를 위해 무리하게 재활을 시행하면 오히려 역효과가 날 수 있어 올바른 재활 운동법을 알아두는 것이 중요하다.

통증이 심하지 않은 범위 내에서 운동 강도를 서서히 높이고 무릎 굽히기, 다리 들어올리기, 걷기 등 다양한 운동을 꾸준히 실시하는 것이 재활에 도움을 줄 수 있다.

울산 엘리야 병원 김주영 물리치료실장은 "무릎 수술 전후 재활 운동은 환자의 상태에 따라 방법과 강도가 다를 수밖에 없다"라며 "재활을 통해 일상에 빠르게 복귀하기 위해서는 운동의 양보다는 질이 중요하기 때문에 반드시 전문 의료진의 상담과 지도에 따라 적절한 재활운동을 실시하는 것이 좋다"고 조언했다.

울산엘리야병원은 지난해 미국 FDA 승인을 받은 관절 수술 로봇 '마코'를 도입해 무릎과 고관절 수술의 정확도와 안전도를 높였고 환자 맞춤형 수술을 적용함으로써 수술 만족도가 크게 향상됐다.

아울러 2026년부터 병원 증축을 통해 재활의학과를 개설하고 물리치료센터, 도수치료센터 확장, 재활병동 운영 등을 계획하고 있다.

