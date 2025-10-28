본문 바로가기
유통

[오늘의신상]삼성물산 에잇세컨즈, '케데헌' 2차 협업 상품 출시

박재현기자

입력2025.10.28 09:39

호랑이 '더피' 캐릭터 디자인 공개
다음 달 7일부터 성수 팝업 운영

삼성물산 패션부문 에잇세컨즈는 넷플릭스 영화 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)와 협업한 상품을 2차 출시하고 다음 달 7일부터 19일까지 서울 성수동에서 팝업 스토어를 운영한다고 28일 밝혔다.


에잇세컨즈는 K패션 선도 브랜드의 이미지를 각인시키고자 케데헌과 협업을 진행했다. 작품 속 걸그룹 '헌트릭스'와 보이그룹 '사자 보이즈'의 의상에서 영감받은 디자인을 선보이고 두 아이돌의 팬들이 열광할 만한 라인업을 기획했다.

삼성물산 패션부문 에잇세컨즈는 넷플릭스 영화 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)와 협업한 상품을 2차 출시하고 다음 달 7일부터 19일까지 서울 성수동에서 팝업 스토어를 운영한다고 28일 밝혔다. 삼성물산 패션부문 제공

지난달 말 출시한 1차 상품 가운데 대부분의 의류 상품은 품절됐다. 헌트릭스 캐릭터를 표현한 크롭 티셔츠, 사자 보이즈의 '소다팝' 무대 속 반소매 티셔츠 등이 높은 관심을 받았다.


이번 2차 상품은 헌트릭스와 사자 보이즈의 패션 스타일을 반영한 의류로 구성했다. 롱 코트와 쇼트 패딩, 가죽·데님 스커트, 아가일 니트, 체크 셔츠 등으로 꾸렸다. 또 1차에 없었던 호랑이 '더피' 캐릭터 디자인이 공개돼 티셔츠, 니트, 파자마로 출시된다.


액세서리도 선보인다. 헌트릭스 로고 코튼 숄더백, 사자 보이즈 볼캡 키링에 더해 한국적인 모티브를 담은 노리개 키링, 복조리 가방, 자개 디자인의 양말 박스를 판매한다.

2차 상품은 에잇세컨즈 주요 매장 20곳과 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 출시된다. 28일부터 명동·명동역점, 29일부터 홍대입구역·타임스퀘어·스타필드 하남·코엑스몰·현대백화점 판교점 등 매장과 SSF샵에서 판매된다. SSF샵에서는 오전 10시부터 구매할 수 있다.


에잇세컨즈는 이번 협업을 기념해 다음 달 7일부터 19일까지 서울 성수동에 위치한 스테이지35에서 팝업 스토어를 운영한다. 헌트릭스와 사자 보이즈의 콘서트장과 방 등 작품 속 주요 장소를 생생하게 구현할 예정이다.


고희진 삼성물산 패션부문 에잇세컨즈 사업부장(부사장)은 "두 번째로 공개하는 협업 상품은 케데헌 속 주인공의 패션 스타일을 에잇세컨즈가 감각적으로 재현하는 것에 집중했다"며 "작품의 세계관을 현실로 구현한 팝업 스토어도 마련해 팬들에게 몰입감 있는 경험을 제공할 계획"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

