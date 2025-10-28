본문 바로가기
양구군, '2025년 걷기지도자 양성과정' 참가자 모집

이종구기자

입력2025.10.28 08:37

선착순 30명…11월 27~28일 자격과정 운영

강원도 양구군은 군민의 건강생활 실천 역량을 강화하고 올바른 걷기문화를 확산하기 위해 '2025년 걷기지도자 양성과정' 참가자를 모집한다.

2025년 걷기지도자 양성과정 참가자 모집 포스터. 양구군 제공

2025년 걷기지도자 양성과정 참가자 모집 포스터. 양구군 제공

이번 과정은 11월 27일부터 28일까지 양일간 오전 9시부터 오후 6시까지 양구군보건소에서 진행된다. 하루 8시간씩 총 16시간의 교육으로, 걷기지도자 2급 자격과정(이론 및 실습)으로 운영된다.


모집 기간은 11월 21일까지이며, 양구군민이면 누구나 신청할 수 있다. 선착순 30명을 모집하며, 방문 또는 이메일을 통해 접수 가능하다. 교육비는 무료이나, 자격증 발급을 희망할 경우 발급비용 5만 원은 본인 부담이다. 교육 참가자는 편안한 복장과 운동화를 착용해야 하며, 점심 식사는 제공되지 않는다.

양구군보건소 관계자는 "이번 양성과정을 통해 지역 내 걷기동아리 지도자와 건강생활실천 리더를 양성하여 군민들이 스스로 건강을 관리할 수 있는 기반을 마련하고자 한다"며 "걷기문화 확산에 관심 있는 군민들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.





양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
