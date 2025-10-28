LG전자, AI 데이터센터 냉각솔루션 '액침냉각'으로 확장

SK엔무브·美 GRC와 사업 확대 업무협약

LG전자가 우리 기업 SK엔무브, 미국의 액침냉각 전문기업 GRC와 손잡고 인공지능(AI) 데이터센터 냉각솔루션 포트폴리오를 액침냉각까지 확장한다.

LG전자가 AI 데이터센터 냉각솔루션 포트폴리오를 액침냉각 방식까지 확장하기 위해 SK엔무브, 美 액침냉각 전문기업 GRC(Green Revolution Cooling)와 'AI 데이터센터 냉각솔루션 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

세 회사는 지난 27일 경기도 평택시 LG전자 칠러사업장에서 AI 데이터센터 냉각솔루션 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협업에 따라 세 회사는 각각의 기술, 제품을 통합한 액침냉각 솔루션 기술 실증(PoC)을 진행한다. LG전자의 칠러, 냉각수 분배 장치(CDU), 정밀한 냉각 제어를 위해 열부하를 균일하게 분산시키는 팬 월 유닛(FWU) 등 냉각 솔루션, SK엔무브의 액침냉각 플루이드, GRC의 액침냉각 탱크가 힘을 모은다. 실증은 평택 칠러사업장 내 구축된 AI 데이터센터 전용 테스트베드에서 이뤄진다. 이를 통해 세 회사는 액침냉각 솔루션을 기반으로 한 신규 비즈니스 기회를 적극 발굴하기로 했다.

액침냉각은 데이터센터 서버와 같이 열이 발생하는 전자기기를 전기가 통하지 않는 특수 냉각 플루이드에 직접 담가 냉각하는 기술이다. 공기 대신 열전도율이 높은 액체를 사용해 열을 빠르게 제거할 수 있다. 데이터센터의 에너지 효율을 나타내는 전력효율지수(PUE)가 현존하는 데이터센터 냉각방식 중 가장 낮아 전력 절감 효과가 뛰어나다.

LG전자는 액침냉각 기술을 냉각솔루션 포트폴리오에 포함시키며 AI 데이터센터를 위한 최적의 냉각솔루션 공급자로서 입지를 한층 더 강화하겠단 계획이다.

앞서 최근 싱가포르에서 열린 '데이터센터 월드 아시아 2025'에서 냉각 용량을 기존 650kW(킬로와트)에서 1.4MW(메가와트)로 2배 이상 늘린 냉각수 분배 장치 신제품을 공개하는 등 냉각솔루션 제품 라인업을 늘리고 있다. 또한 사우디아라비아 네옴시티에 건설되는 중동 최대 규모 '넷제로 AI 데이터센터'에 냉각솔루션을 공급하기 위한 업무협약을 체결했고 미국 하이퍼스케일 AI 데이터센터에 수백억원 규모의 공랭식 프리쿨링 칠러 공급, 인도네시아 자카르타 AI 데이터센터에 무급유 인버터 터보 칠러와 공기조화기(AHU) 공급이 확정되는 등 연이은 성과를 이뤄냈다.

고급 윤활기유 및 프리미엄 윤활유 분야 선도기업인 SK엔무브는 액침냉각 플루이드 등 차세대 열관리 솔루션을 제공하며 액침냉각 생태계 조성을 위한 글로벌 파트너십을 강화하고 있다. 2022년 국내 최초로 액침냉각 플루이드 개발을 시작했고, GRC 지분 투자를 통해 GRC와 공동으로 데이터센터 액침냉각 시스템을 개발하는 등 미래 냉각 시장의 혁신을 이끌고 있다.

GRC는 미국 텍사스에 본사를 둔 글로벌 액침냉각 솔루션 선도기업이다. 2009년 업계 최초로 해당 솔루션을 선보인 이후, 유수의 글로벌 IT 기업들과 협력하며 액침냉각 기술 상용화와 시장 확장에 앞장서고 있다.

한편 이번 협약식에는 이재성 LG전자 ES사업본부장, 남재인 SK엔무브 그린성장본부장, 피터 폴린 GRC 최고경영자(CEO) 등 관계자들이 참석했다.

남 본부장은 "액침냉각 기술력과 냉각 시장 경험을 갖춘 세 회사가 각 사의 강점을 효과적으로 결합해 글로벌 데이터센터 액침냉각 시장에서 경쟁력을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대한다"며 "혁신적인 솔루션과 전략적 파트너십을 바탕으로 냉각 시장의 성장과 변화를 선도하겠다"고 말했다. 폴린 CEO는 "LG와 SK가 손잡고 추진하는 이번 협력 파트너십은 AI 데이터센터 고객에게 혁신적이고 정량적으로 입증된 가치를 제공할 것"이라며 "완성도 높은 냉각솔루션을 고객들이 신속하게 도입하고 안정적인 운영 환경을 구축할 수 있도록 지원할 방침"이라고 했다. 이 부사장도 "AI 데이터센터의 핵심 과제인 에너지 효율과 냉각 성능을 극대화하기 위해 이번 협업을 추진하게 됐다"고 설명하며 "급성장하는 AI 데이터센터 산업에서 차별화된 냉각솔루션을 제공해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 것"이라고 강조했다.





